Фото: Спасатели устраняют последствия ЧС

На Сочи в ночь на 14 июня обрушился сильный ливень. Вода в реках поднялась выше нормы. Большего всего пострадал Хостинский район. Уровень воды в реке Мацеста поднялся до отметок «опасное явление». В итоге бурлящие потоки вышли из берегов. И все это происходит с 04:00 часов утра.

Водители не могут спокойно проехать по дорогам - они превратились в реки, а машины стали заменять лодки. Многие деревья попадали прямо на проезжую часть - сейчас их убирают спасатели. Несколько городских маршрутов даже изменили схему движения. Река задела и частные сектора.

На дорогах повалились деревья.

- Вследствие выпадения осадков в виде дождя река Мацеста вышла из берегов, подтапливает придомовые территории по улице Измайловская, переулки Мостовой и Лечебный, СНТ Мацеста, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спецслужбы включили сиренно-речевые установки для жителей, чьи дома расположены рудом с руслом. На месте ЧП оперативно выехали все службы реагирования. Кроме этого, местные жители начали чувствовать сильный запах газа. Как выяснилось позже, из-за сильного ливня и бурлящих потоков воды повредились сети газопровода. На местах уже работают аварийные бригады.

- В Хостинском районе за час выпало большое количество осадков, не менее 15 мм. По поручению мэра Сочи организован выездной оперативный штаб, сформированы мониторинговые группы, начались подворовые обходы. Специалисты приступили к ликвидации последствий, расчищают автомобильные дороги и пешеходные маршруты, - уточнили в пресс-службе администрации Сочи.

Газопроводы повредились из-за бурлящих потоков воды

В настоящее время на курорте подтоплены четыре придомовые территории. Также сейчас будет трудно пройти по цокольному этажу одного из офиса района. К счастью, в сами дома вода не смогла зайти. Ливень уже прекратился, а с последствиями ЧС справляются 55 человек спасателей и 17 единиц техники.

Стоит напомнить, что штормовое предупреждение на курорте до сих пор действует. По прогнозам синоптиков, до конца 14 июня в Сочи будет идти сильный ливень с грозой и градом. Уровень воды в реках может продолжить подниматься. Кроме этого, возрастает риск схода селевых потоков.

- Сочинцам и туристам рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, предпринять необходимые меры предосторожности, - просят с пресс-службе администрации Сочи.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Молния ударила в подстанцию, потоки смывали огороды и дороги. Стихия испытывала на прочность несколько районов Краснодарского края

Оперштаб рассказал о последствиях непогоды в ночь на 14 июня на Кубани (читайте далее)