Содержимое отправили на экспертизу. Целую партию «Мистера Сидра», убившего 36 человек в разных регионах России, изъяли в Краснодаре

Фото: управления торговли Краснодара

В Краснодаре местные жители около заброшенной продуктовой базы обнаружили целую партию «Мистера Сидра», от которого в разных регионах России на утро 14 июня скончались 36 человек. Очевидцы рассказали, что на бутылках, которые лежат в коробках, находится напиток «Лето сидр шампань» от производителя ООО «Анди» из Самарской области. Согласно статистике региональных Минздравов, по всей стране зафиксировано 108 случаев отравления суррогатом этого изготовителя.

Сейчас в кубанской столице устанавливают собственника смертельной партии «Мистера Сидра».

- В Управлении на транспорте МВД России по ЮФО сообщили, что еще 10 июня сотрудниками были изъяты поддоны с продукцией для проведения экспертизы и установления собственника, - сообщили в муниципальном управлении Краснодара.

Ранее в управлении торговли краевого центра сообщали, что по официальной информации из Единой информационной системы алкогольная продукция производителя ООО «Анди» с наименованием «Мистер Сидр яблочный» на территорию Краснодарского края в розничную сеть не поступала. На 5 июня в розничной сети региона такого сидра в остатках не числилось.

На Кубани призвали не допускать покупку и оборот алкогольной продукции указанного производителя. О выявленных случаях необходимо незамедлительно информировать:

- департамент потребительской сферы по телефону горячей линии: 8(938)501-45-45;

- управление Роспотребнадзора на адрес электронной почты: upravlenie@kubanrpn.ru.

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