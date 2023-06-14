Лето заблудилось. Ученые Гидрометцентра России рассказали, когда в Краснодарский край придет жара

Лето обещают к выходным Фото: Виктор КЛЮШКИН

Уже почти середина июня, но в Краснодарском крае лета, к которому все здесь привыкли, по-прежнему нет. Регион заливают дожди - даже там, где потопов не видели десятилетиями. Только один непогожий вечер 13 июня в Отрадненском районе вывел из берегов местную реку Уруп. Она затопила десятки домов в станице Удобной, дороги и пост на границе с Карачаево-Черкесией.

Но сильнее всего в ночь на 14 июня досталось Сочи. Здесь взбеленилась горная река Мацеста. Грязные потоки несли по дорогам машины и выкорчевывали с корнем деревья, повредили газопровод.

Для субтропического Сочи, как бы дико это ни звучало, явление привычное. Но не в начале июня. Сезон опасных дождей здесь наступает в августе. Что же происходит с летом 2023 года в Краснодарском крае? У Гидрометцентра России есть объяснение.

- На самом деле, о опасном переполнении рек в Сочи предупреждали. Дождей весной и зимой было столько, что реки переполнены. А жары пока не было, чтобы их иссушить, - сообщил "КП" - Кубань" научный руководитель службы погоды в стране Роман Вильфанд.

При этом жару метеоролог все-таки обещает.

- Причиной дождей было вторжение холодных масс, которые столкнулись с теплыми, что привычно для местного климата. Но к концу недели, 17 июня, погода начнет стабилизироваться постепенно. Жары сразу ждать не стоит, но температура будет даже на градус выше нормы, - сообщил Роман Вильфанд.

Непогода, кстати, пока не снижает темпы прогрева Черного моря. Уже сейчас оно в районе 22 градусов, что считается комфортным для купания.

Но пляжи Сочи 14 июня будут закрыты. Штормовое предупреждение по дождям с грозами действует до конца суток.