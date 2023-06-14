Семь человек отправил на больничную койку. 16-летний подросток на иномарке устроил жесткое ДТП в курортном Геленджике

Фото: mvd_23

13 июня в Геленджике ДТП устроил 16-летний подросток. Парень с друзьями сел в Volkswagen и помчался по улицам курорта. На скорости он вылетел на встречку и врезался в другую машину. Семь человек с различными травмами попали в больницу.

- 16-летний подросток, не имея водительского удостоверения, за рулем Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai. В машине виновника аварии находились еще двое подростков 16 и 13 лет (2007 и 2010 годов рождения), они госпитализированы. Также пострадали 45-летний водитель Hyundai и четверо его пассажиров, включая двух детей 10 и 4 лет (2013 и 2019 годов рождения), - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: mvd_23

Всего в больнице оказались семь человек: четверо детей и трое взрослых. Водителю-подростку медики оказали разовую помощь.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП. Владельцу авто за передачу права управления грозит штраф. Также решается вопрос о наказании водителя-подростка.