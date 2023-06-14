Фото предоставлены строительной компанией ССК.

10 июня 2023 года состоялось праздничное открытие 1 и 2 литера ЖК “Свобода”, расположенного на ул. Семигорская/ ул. Понтийская.

Совсем скоро собственники 597 квартир начнут там свою новую и счастливую жизнь. Для дольщиков мы подготовили настоящий праздник, чтобы каждый смог ощутить чувство радости и счастья в преддверии скорого заезда в собственное жильё.

Фото предоставлены строительной компанией ССК.

Команда ССК позаботились о яркой и насыщенной программе для каждого будущего жителя. Можно было послушать выступление музыкальной группы, поиграть в настольный футбол, аэрохоккей или сделать первое фото в новом доме у яркой фотозоны. Для юных жителей была подготовлена развлекательная анимационная программа, шоу мыльных пузырей, а также зону со сладкой ватой и попкорном. Безусловно, праздничное открытие не могло пройти без розыгрыша бытовой техники для всех дольщиков квартир.

Жилой комплекс “Свобода” расположен в динамичной районе города с уникальным сочетанием необходимых характеристик, упрощающих жизнь каждого. Во-первых, в пешей доступности расположилась вся необходимая транспортная инфраструктура. Во-вторых, в дополнение к выгодному расположению, комплекс обладает своей собственной качественной инфраструктурой для комфортной жизни как взрослых, так и детей.

В 2017 году преступила к восстановлению прав обманутых дольщиков. Ранее территория комплекса принадлежала строительной компании “Таурус-96”, которая не смогла выполнить свои обязательства перед своими дольщиками. С 2014 года обманутые владельцы квартир в 1 и 2 литере ждали момента, когда смогут начать свою счастливую жизнь в новом и просторном жилье.

Фото предоставлены строительной компанией ССК.

Ответственность перед своими клиентами – это не пустые слова для строительной компании ССК. Это тот принцип, который позволяет клиентам чувствовать себя уверенно. Компания всегда остаётся в ответе за заботу и благополучие своих дольщиков. С 2018 года нам удалось восстановить права более чем 600 дольщиков в жилых комплексах: «Крылья» и “Свобода”. В ЖК “Свобода” мы сдали 4, 5, 6, 7 и 8 литеры. В общей сложности будут восстановлены права более 1500 обманутых дольщиков компании «Таурас-96».

В жилом комплексе “Свобода” воплотился проект с продуманной инфраструктурой: тут разместились детские, экологичные площадки для разных возрастов, зоны для занятий спортом с тренажерами, а также прогулочные зелёные зоны. Вся территория комплекса оснащена круглосуточной системой видеонаблюдения, что позволяет не беспокоиться о своей безопасности.

Фото предоставлены строительной компанией ССК.

Праздничное открытие 1 и 2 литера жилого комплекса "Свобода" подарило жильцам и гостям незабываемые впечатления. И мы уверены, что проживание в этом комплексе будет спокойным и комфортным/

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