Опустились на недопустимую глубину. Смерть 71-летнего туриста ответственному за погружение с аквалангом обошлась штрафом в 300 тысяч рублей

В Анапе вынесли приговор ассистенту дайвинг-инструктора за гибель туриста Фото: Евгения ГУСЕВА

Городской суд Анапы вынес приговор дайвинг-инструктору Игорю Гусару, по ошибке которого погиб человек. Трагедия произошла во время курортного сезона 2021 года. Тогда подсудимый работал ассистентом в дайвинг–клубе «Звезда».

- Молодой человек оказывал услуги по погружению с аквалангом под наблюдением в станице Благовещенской. 17 июня 2021 года в дайвинг-клуб, где он работал, обратился 71-летний мужчина. Он хотел погрузиться на глубину, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что для пенсионера, как и для других участников погружения, провели инструктаж и подобрали акваланг, но никто не спросил о состоянии здоровья людей. Также у туристов не стали проверять наличие медицинских документов, которые бы подтверждали разрешение на погружение под воду.

- Вследствие отсутствия документов наличие серьезных хронических заболеваний, которые бы препятствовали погружению, не было установлено, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Группу начинающих аквалангистов передали инструкторам, пожилой мужчина нырял вместе с ассистентом, который опустил его к винту затопленного танкера «Валериан Куйбышев».

- Винт лежит на глубине от 8,9 до 11 метров. Там здоровье мужчины резко ухудшилось, вследствие чего наступила его смерть, - уточнили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Игоря Гусара признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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