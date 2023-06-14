Купаться запрещено: когда откроют пляжи в Сочи после подтопления

В штор купаться запрещено Фото: Александр КИРЬЯКОВ

В Сочи из-за разлива реки в Хостинском районе закрыли пляжи. А всем жителям и туристам запретили купаться. Напомним, что стихия нанесла удар около 4 часов утра 14 июня. Река Мацеста вышла из русла из-за сильного ливня, который не прекращался всю ночь. Вода зашла в дома и офисные здания микрорайона Мацеста. А люди негодовали из-за ущерба, которую нанесла стихия.

- Мониторинговые группы осматривают дома на предмет помощи местным жителям. Работают комиссии по оценке ущерба, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Но, кроме местных жителей, негодуют еще и туристы. Ведь пляжи решили закрыть в Сочи. Спасателя следят за порядком на территориях и просят выйти из воды настойчивых отдыхающих. Мэрия курорта просит всех воздержаться от отдыха у воды. В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждения.

- В течение дня в разных районах города ожидаются осадки разной степени интенсивности, - сообщают синоптики.

Когда пляжи вновь откроют

Сотни туристов из разных уголков России приехали в Сочи, чтобы насладиться теплыми лучами солнца и морем. Правда, у погоды свои планы. На время, пока бушует непогода, действует запрет на купание. Его ввели для обеспечения безопасности туристов. Море сейчас штормит, а уровень воды может подняться.

- Мы еще ожидаем осадки, все наши силы и средства готовы к любому развитию событий, чтобы помочь населению и оперативно восстанавливать нормальную работу инфраструктуры. 14 июня приняли решение временно закрыть пляжные территории до полного восстановления погоды, - уточнил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

По прогнозам синоптиков, погода должна улучшиться уже к субботе, 17 июня. Солнце будет на курорте ровно два дня, а после выходных опять нагрянут дожди. Поэтому советуем насладиться морем именно на выходных. Скорее всего, к этому времени администрация уже ликвидирует все последствия и откроет пляжи.

КОНКРЕТНО

Каков прогноз

15 и 16 июня в Сочи обещаются небольшой дождь с грозой. Температура воздуха будет примерно на уровне +22…+24 градусов. На выходных, 17 и 18 июня, ожидается уже ясная погода без намека на дождь. Температура воздуха составит +23...25 градусов, ветер слабый.