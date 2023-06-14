Во время потопа в Сочи спасатели сняли мужчину с крыши утонувшего автомобиля

Мужчину сняли с крыши. Фото: МЧС

В Сочи в ночь и под утро 14 июня случился настоящий потоп. Реки Мзымта и Мацеста вышли из берегов после дождя. Несмотря на предупреждение метеорологов, в это время многие жители курорта уже ехали по делам.

Одного из водителей-горемык, чей автомобиль закружила стихия, спасатели буквально сняли с крыши "жигулей".

- Спасатели осуществляли объезд подтопленных районов, проверяли машины, которые попали в зону затопления, на наличие людей в салоне, - рассказали "КП"-Кубань" в МЧС. - Одного из пострадавших пришлось снимать с крыши.

К счастью, никто из людей в эту непогожую ночь не пострадал. За несколько часов здесь выпала месячная норма осадков.

Напомним, больше всего в Сочи пострадали улица Измайловская, переулки Мостовой и Лечебный, СНТ "Мацеста".

- 184 человека и 42 единицы техники сейчас задействованы в ликвидации последствий непогоды в микрорайоне Мацеста. Дал поручение с утра начать подворовые обходы, нужно оценить ущерб, который понесли наши жители. Мы быстро ликвидируем последствия и наведем полный санитарный порядок, включая территории наших социальных учреждений, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В районе Мацесты утром была нарушена работа общественного транспорта. Из-за подтоплений образовались заторы. Некоторые автобусы и маршрутки вовсе поменяли схему движения.

Штормовое предупреждение на Кубани продлили до 16 июня, дожди продолжатся.

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