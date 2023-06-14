Лить не перестанет: когда дожди дадут передышку югу России

Погода начнет налаживаться в начале третей декады июня. Фото: Олег УМАРОВ

Черноморское побережье заливает всю неделю. Исключением не стал и Сочи. Каждый день в разных районах курорта идет дождь. А 14 июня стихия и вовсе разбушевалась - ливень не унимался всю ночь. Сильнее всего досталось Хостинскому району, где дождь стоял стеной. После этого река на курорте переполнилась и вышла из русла. Пострадали шесть улиц, детский сад, офисные помещения и первые этажа домов подтопило. А пляжи в Сочи и вовсе закрыли из соображений безопасности.

Туристы переживают, что такая погода продержится все лето. Во время эфира на радио «КП» начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин успокоил отдыхающих.

- С точки зрения температуры, на побережье сейчас тепло. Не совсем жарко и бывает прохладно. До конца недели температурный фон будет примерно одинаковый - около 23 градусов тепла. Сейчас несколько прохладнее, чем должно быть Столбики термометра начнут подниматься уже в третей декаде июня, - сообщил в эфире радио «КП» Юрий Варакин.

По словам синоптика, сильные дожди прошли не только в Сочи, но и по всему Краснодарскому краю, Адыгее и даже в Крыму.

- Хочется отметить, что горные реки в Сочи имеют бурный характер. Когда начинаются летние кратковременные дожди, вода в них поднимается сразу же на насколько метров. Необходимо быть предельно внимательными, потому что река может поднять за час-два, - предупредил Юрий Варакин.

КОНКРЕТНО

Когда пройдут дожди

Синоптики обещают, что погода начнет налаживаться в начале третей декады июня.

- Однако мы еще ждем в районе Сочи достаточно сильные осадки. Ливень пройдет на курорте примерно с 19 по 22 июня, - заключил Юрий Варакин.

Поэтому туристы могут смело отправляться на море уже после 22 июня. Тогда уже сильных ливней не обещают, вода прогреется, а песок станет еще теплее.