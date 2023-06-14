На Кубани обнаружено массовое захоронение мирных граждан, казненных в годы Великой Отечественной войны

В братской могиле нашли останки 23 жителей Таманского полуострова. Фото: t.me/kubanpoisk

В Краснодарском крае следователи работают на месте обнаружения захоронения мирных граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Находку сделали кубанские поисковики, работавшие в Темрюкском районе в рамках проекта «Без срока давности».

- Раскопки проводились на западной окраине Темрюка. В работах участвовали 50 поисковиков, представляющих пять поисковых отрядов Кубани, - рассказал руководитель ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск» Виталий Фоменко.

В поисковых работах участвуют 50 человек. Фото: t.me/kubanpoisk

По словам поисковиков, захоронение появилось в период Великой Отечественной войны. Таманский полуостров находился в оккупации более 400 дней. За это время немцы расстреляли больше 2 тысяч мирных жителей, согнали 33 тысяч человек на каторжные работы.

- За три дня поисковых работ были обнаружены останки 23 человек. Сейчас они направлены для проведения судебно-медицинских и генетических экспертиз для определения возраста, пола, наличия повреждений, давности причин и наступления смерти, - уточнили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Темрюкский район был стратегическим с географической точки зрения как для руководства вермахта — Таманский полуостров они намеревались сделать эдаким плацдармом для еще одной попытки захватить Северный Кавказ, так и для советского командования.

Силами военнопленных и местных жителей фашисты соорудили на полуострове сложнейшую систему укреплений. «Голубая линия» состояла из 577 бетонных и металлических дотов. Минные поля длились 37 километров, а протяженность проволочных заграждений составила 87 километров. Таманский полуостров и окрестности Новороссийска были буквально нашпигованы пушками, зенитками и пулеметами.

Следователям предстоит провести ряд экспертиз. Фото: t.me/kubanpoisk

На строительство всех этих рубежей гитлеровцы согнали все местное население. Десятки тысяч жителей под наблюдением автоматчиков с собаками рыли траншеи, противотанковые рвы и окопы.

- Скорее всего в братской могиле были похоронены именно мирные жители, ставшие жертвами жестокости и произвола немецких захватчиков, - сообщили поисковики. - В основном были найдены останки стариков, женщин и детей.

Первые поисковые работы на этой территории проводились с 2008 по 2010 годы. В 2021 году работы возобновились с участием следователей краевого следкома. Всего на сегодняшний день кубанские поисковики эксгумировали здесь останки 292 гражданских лиц.