Принцесса-лебедь, путешествие в прошлое и перевоплощение из простушки в герцогиню. Что можно посмотреть в Краснодаре в выходные

Сходите в выходные на спектакль "Моя прекрасная леди" Фото: to-premiera.com

Принцесса Лебедь

В краснодарской Филармонии имени Пономаренко 18 июня покажут замечательный спектакль для детей, по мотивам известной всем сказки «Принцесса-лебедь».

В основе сюжета — красавица Одетта, которую заколдовал злодей Ротбарт и заключил в своем замке. Весь день она находилась в обличье лебедя, а в человеческий облик возвращалась только при свете луны. Надежды на спасению юной девушки не было, пока не появился принц Зигфрид.

- Любовь и дружба, зло и добро — все сплелось в единую историю. За историей невероятно интересно наблюдать в профессиональном исполнении артистов балета. Большинству юных зрителей еще рано смотреть на классическую постановку «Лебединого озера». Именно для них филармония показывает сказочный хореографический спектакль «Принцесса Лебедь», - сообщили постановщики спектакля.

Постановкой представления занимался заслуженный артист Краснодарского края Мелкон Хачикян. Его авторская хореография и сценография подарят не только маленьких, но и самых больших зрителей.

Путешествие в Серебряный век

В Краснодаре каждый день можно посетить пешую экскурсию по городу. Во время нее вы познакомитесь с необычными достопримечательностями, старинными улочками и множеством увлекательных историй.

- Маршрут начнется у здания бывшего Зимнего театра и завершается у особняка атамана Бурсака. Во время прогулки можно будет увидеть гостиницу «Нью-Йорк», родильный дом и промышленные склады, - рассказали экскурсоводы.

Для туристов подготовили маршруты по дореволюционным особнякам купцов и доходным домам. Кроме того, для все подготовили ответ на вопрос, почему так часто можно слышать название «Екатеринодар».

Во время экскурсии по улицам города вы сможете погрузиться в атмосферу старого города. Также услышать, как появлялись те или иные кварталы и как они приобретали свое этническое «лицо». Жители этих улиц — студенты, рабочие, офицеры и служащие по-своему жили при царе и при большевиках.

В то время рынки кипели жизнью, в театрах смотрели комедии. Школьники и студенты учились в разных школах, бегали кататься на коньках и готовились к революциям. Эти и многие другие аспекты повседневной жизни Екатеринодара позволят погрузиться в эпоху конца XIX-го — начала XX века.

Из самого увлекательного и необычного — экскурсия проходит без участия гида. А всю информацию вы узнаете благодаря наушникам и скаченном приложении в вашем телефоне.

Моя прекрасная леди

В Музыкальном театре Краснодара 18 июня покажут спектакль про простую девушку, которая по воле случая оказывается в высшем обществе.

- В основе сюжета — пьеса Джорджа Бернарда Шоу «Пигмалион» о профессоре фонетики Генри Хиггинсе. Он заключает пари с коллегой-лингвистом полковником Пикерингом, что через полгода сделает из лондонской цветочницы Элизы Дулиттл настоящую леди. Для этого девушку будут обучать произношению, принятому в высшем обществе, манерам и многому другому, - поделились постановщики театра.

В назначенный срок Элиза пройдет «экзамен» на приеме в посольстве. Она с блеском демонстрирует безупречные манеры настолько искусно, что все присутствующие аристократы без тени сомнения принимают ее за герцогиню.

Ну а дальше — самое интересное. После завершения эксперимента и выигранного пари профессор начинает понимать, в его сердце поселилась любовь.