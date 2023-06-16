Пять звезд: первоклассный гостиничный комплекс «Marine Garden Sochi» откроется в Сочи

Фото предоставлены Пресс-служба ООО СЗ "Морской Сочи".

Туристический бизнес Сочи покоряет новую высоту. Пятизвездочный гостиничный комплекс, соответствующий международным стандартам комфорта первоклассного отеля, строят в мкр Хоста, совсем рядом с морскими пляжами. Инвестором проекта является ООО СЗ «Морской Сочи», который входит в группу компаний «Еврострой».

Изначально гостиницу планировали открыть под торговой маркой «Wyndham®». Предварительное соглашение об этом было подписано в октябре прошлого года. Однако впоследствии компания Wyndham отказалась от своих намерений, что, впрочем, не принесло кардинальных изменений для будущих гостей «Marine Garden Sochi» и инвесторов. Напротив, как отмечает директор по продажам компании СЗ ИСК «Еврострой» Руслан Тхагушев, появился целый ряд преимуществ.

Фото предоставлены Пресс-служба ООО СЗ "Морской Сочи".

- «Marine Garden Sochi» будет работать под управлением российской компании, которая имеет достаточно технологий и опыта, чтобы обеспечить сервис обслуживания самого высокого уровня. При этом наши инвесторы будут избавлены от дополнительных затрат, так как использование иностранного бренда предусматривает роялти-платеж. Этот платеж составляет от 7 до 15 % от общего дохода», – комментирует Руслан Тхагушев.

К другим важным факторам, которые делают отель привлекательным для туристов и инвесторов, относятся живописная курортная локация, уникальная архитектура комплекса и дизайнерская отделка современных номеров, развитая инфраструктура для комфортного отдыха, грамотно спланированные бизнес-пространства и, конечно же, безопасность на всей территории отеля.

Комплекс спроектирован в современном дизайне, который визуализирует птицу, парящую в небе. Фасады двух 12-этажных корпусов обрамлены известняковыми плитами белого цвета и черным природным сланцем, а художественную выразительность архитектуры комплекса подчеркивает вертикальное озеленение фасада. Гости комплекса смогут каждую минуту любоваться живописными видами на море и горы.

Фото предоставлены Пресс-служба ООО СЗ "Морской Сочи".

Отдельного внимания заслуживает питание, которое предложат гостям в «Marine Garden Sochi». На территории комплекса расположатся: ресторан по системе A la Carte с авторской кухней, лобби бар и ресторан «Шведский стол», где гостям предложат разнообразные блюда полезного питания.

Также на территории отеля будут работать:

- 2 открытых бассейна с детской зоной для купания и современной системой фильтрации;

- фитнес-центр;

- центр красоты и здоровья.

Завершить строительство пятизвездочного гостиничного комплекса планируют в 2024 году.

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