В Краснодаре запустили движение по Дальнему западному обходу Фото: ГК «Автодор»

В Краснодаре запустили движение по новому Дальнему западному обходу. Работы с опережением сроков позволили открыть трассу на полгода раньше. Движение по видеосвязи запустил президент РФ Владимир Путин.

Отмечается, что Дальний западный обход существенно сократит время туристов, которые едут на курорты Краснодарского края и Крыма. Автомобилистам не придется заезжать в Краснодар, как это было ранее.

Новая трасса протяженностью 51,5 км включает в себя 24 искусственных сооружения, в том числе 16 путепроводов, а также четыре моста через реки и балки. Самыми крупными из них являются мосты через реку 2-я Кочеты длиной 172,534 м и через реку Понура протяженностью 173,035 м.

– Мы с вами сегодня открываем два новых участка федеральной трассы «Дон» – это дорога в обход города Аксай Ростовской области и Дальний западный обход Краснодара. Эти современные, более удобные, скоростные магистрали запущены со значительным опережением графика и теперь будут служить людям, работать на рост экономики и повышения качества жизни людей, – отметил Владимир Путин. – Улучшат связанность городов и поселков между собой, существенно сократят время для туристов, которые едут отдыхать на курорты Крыма и Кубани.

На протяжении трассы построили две площадки отдыха общей площадью 12,6 тыс. кв. метров, пункты оплаты 12 полос движения - на 45 км автодороги.

– Благодарен главе государства и Марату Шакирзяновичу Хуснуллину за особое внимание к развитию транспортной инфраструктуры нашего края — обход сдан в эксплуатацию на полгода раньше намеченного срока, – написал губернатор Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале. – Это более 50 километров совершенно новой дороги, построенной за 2,5 года. Огромное спасибо и всем, кто участвовал в этой большой стройке — рабочим, инженерам, специалистам-дорожникам.

Напомним, проезд по Дальнему западному обходу сделали платным. Стоимость проезда по участкам трассы опубликована на сайте ГК «Автодор».

Так, за проезд на мотоцикле и легковушке придется заплатить 300 рублей. Автомобили высотой от 2 до 2,6 метров с двумя и более осями и с прицепом более 2 метров проедут за 450 рублей. Водители транспорта высотой более 2,6 метров с двумя осями заплатят 600 рублей, а высотой свыше 2,6 метров и тремя и более осями — 900 рублей.

Альтернативный бесплатный проезд организуют по двум участкам. Так, первым вариантом предложена автомобильная дорога «Краснодар - Ейск - улично-дорожная сеть Краснодара - автомобильная дорога А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь (км 9). Его протяженность составит 58 км.

Второй путь - автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск (км 1306 - км 1319) - улично-дорожная сеть Краснодара - автомобильная дорога А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь (км 9). Протяженность составит 64 км.