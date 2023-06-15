Что убило ребенка? Эксперты в Москве определят причину внезапной смерти 10-летней школьницы после физкультуры в Адыгее

Аида была спортсменкой Фото: Личный архив

Следователи в Адыгее продолжают разбираться в причинах трагедии с 10-летней Аидой Джоловой. Возбуждено уголовное дело "Причинение смерти по неосторожности".

Специалисты изучают действия или бездействия всех, кто мог и должен был поставить ей точный диагноз или недопустить осложнений состояния.

- Мы отправили экспертизу судебно-медицинскую в Москву, ждем результатов, - рассказала "КП"-Кубань" мама Аиды Саида Джолова.

Напомним, после фатального для девочки урока физкультуры она трижды попадала к врачам. Но в итоге скончалась с диагнозом сепсис и стрептококковая пневмония. Впрочем, родные ставят под сомнение вывод патологоанатома в Майкопе, потому что Аида прекрасно себя чувствовала до травмы ноги.

А вот перелом, который все-таки у нее был, в приемном отделении Красногвардейской больницы сначала не обнаружили. Вернее, даже не искали, отпустив девочку домой делать солевой компресс.

После повторного обращения в больницу соседнего Усть-Лабинска у Аиды все-таки нашли перелом, но уже не заметили необратимого сепсиса. У девочки по всему телу, начиная с больной ноги, пошли синюшные пятна. Но хирург, гипсовавший ее ногу, это проигнорировал.

24 марта Аиды не стало. Она умерла в реанимации Красногвардейской ЦРБ, когда ее снова повезли за спасением к врачам. Посмертное вскрытие показало, что ее убил сепсис на фоне стрептококковой пневмонии.

Однако более детальная экспертиза покажет, что на самом деле было в этом диагнозе для Аиды смертельно, а главное, как это могло случиться.

Прокуратура республики взяла расследование смерти Аиды под свой контроль.