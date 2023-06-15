Сергей Галицкий помогал будущим звездам ФК «Краснодар» сдавать ЕГЭ. Узнали, как это было

Денис Адамов Фото пресс-службы ФК Сочи

Строительство академии футбольного клуба «Краснодар» обошлось Сергею Галицкому более чем в 60 млн евро. Но он никогда не скрывал, что не жалел денег на молодежь и мечтал об 11 выпускника в первой команде. И она сбылась.

В конце прошлого сезона «быки» заканчивали матч 29-го тура против московского ЦСКА (1:0) с 11 академиками на поле. Так бизнесмен выиграл спор 10-летия у экс-главного тренера сборной России Леонида Слуцкого

Спустя год костяк «Краснодара» составляют выпускники школы черно-зеленых. Это Матвей Сафонов, Эдуард Сперцян, Александр Черников. Они прошли академию «быков» и стали звездами основной команды.

При этом закрепились в «Краснодаре» далеко не все воспитанники. Например, Денис Адамов два сезона был дублером Матвея Сафонова, но не выдержал и укатил в «Сочи». Там он стал основным вратарем, заменив опытного Сослана Джанаева.

При этом интервью Денис не давал. Он избегал общения со СМИ, но неожиданно записал монолог. Его опубликовал портал Sports.ru.

- Перед сбором в Дубае случился самый запоминающийся диалог с Галицким. 11-й класс, зима, впереди ЕГЭ, я лечу с командой в Эмираты. Не могу сказать, что классно учился, так что экзамены меня беспокоили, – вспоминал голкипер.

С одной стороны у парня были экзамены, с другой – карьера в первой команде. Об этом Денис мечтал с детства – с зачисления в академию «быков».

- Спросил Галицкого: «Сергей Николаевич, как быть? Если поеду, всю школу пропущу. Как ЕГЭ сдавать?» Он ответил: «Не переживай, тренируйся, ни о чем не думай, мы тебя подготовим». Специально для меня разработали индивидуальный план, после тренировок по скайпу созванивался с учителями и занимался русским, математикой и обществознанием, – заключил вратарь.