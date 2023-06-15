Новое шоу Гии Эрадзе откроет летний сезон в сочинском цирке

Гия Эрадзе готовит для публики нечто новое, масштабное и грандиозное, преисполненное красотой, роскошью и очарованием Востока. Фото: Ольга ФРОЛОВА.

«Песчаная сказка» - новое цирковое театрализованное шоу, которое уже 17 июня представит в Сочи заслуженный артист России Гия Эрадзе. Это грандиозное зрелище обещает стать настоящим подарком для всех любителей циркового искусства.

Летние гастроли в Сочинском цирке стали ежегодной доброй традицией для совместных проектов продюсерского центра Гии Эрадзе и компании Росгосцирк. Жители и гости города любят, знают и всегда ждут шоу Заслуженного артиста России, ведь его представления — это неизменно знак качества и всегда становятся ярким культурным событием в жизни летнего сезона курортной столицы. В этом году Гия Эрадзе готовит для публики нечто новое, масштабное и грандиозное, преисполненное красотой, роскошью и очарованием Востока!

Фото: Ольга ФРОЛОВА.

Накануне премьеры в рамках закрытого пресс-показа Гия Эрадзе приоткрыл завесу тайны и рассказал журналистам, что ждет публику уже в эту субботу. - Мы каждый год привозим совершенно разные проекты в Сочи, - говорит Гия Эрадзе – художественный руководитель продюсерского центра «Королевский цирк». - В этом году представим зрителям «Песчаную сказку». Она была создана на базе Большого Московского цирка, и сегодня мы готовим новую версию этого спектакля к Сочи. Все декорации, костюмы созданы специально для сочинского проекта. И на курорте впервые зрители увидят целиком совершенно новую невероятную историю.

Таинственная, чарующая сказка развернется в восточном дворце. Именно оттуда вместе с артистами Российской государственной цирковой компании зрители отправятся в увлекательный загадочный мир циркового искусства. Роскошь и грация, благородство и отвага, страсть и нежность подарят публике возможность совершить незабываемое путешествие в самое сердце Востока, где холодные ночи пустыни сменяется упоительным теплом оазиса, а величественные караваны верблюдов уносят героев в мир загадочных тайн.

Фото: Ольга ФРОЛОВА.

Публику ждет не просто яркое шоу, а тематический театрализованный спектакль с единым сюжетом. Это позволит зрителям окунуться в мир фантазии и волшебства. - Восток — это очень тонкий и красивый мир. Здесь будет и Шейх и Шехерезада, здесь будет и джин, и волшебная лампа Алладина. Это действительно будет сказка, - пояснил Гия Эрадзе.

За 3 часа представления зритель увидит множество зрелищных цирковых номеров, представленных во всевозможных жанрах: от воздушной гимнастики и жонглирования до клоунады и дрессуры. Последней стоит уделить особое внимание. Ведь каждое шоу Гии Эрадзе не обходится без участия животных.

Фото предоставлено пресс-службой Гии Эрадзе.

- У нас в программе будут участвовать верблюды, собаки, лошади, обезьяны, павлины, бегемоты и многие другие и здесь важно подчеркнуть то, что Гия Эрадзе у нас человек масштабов, он если что-то делает, то самое масштабное, самое красивое. Поэтому у нас не один, два верблюда, а восемь, если собак, то их двадцать, если бегемотов, то их три, если лошадей, то - восемь. Это нас отличает от других программ, - говорит Екатерина Запашная – дрессировщица, воздушная гимнастка, артистка шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка».

Изюминкой в этом шоу станет единственный в мире аттракцион с участием трех полуторатонных африканских бегемотов под руководством Народного артиста России Тофика Ахундова и его супруги Людмилы. Находясь от зрителя на расстоянии вытянутой руки, эти тяжеловесы будут исполнять невероятные трюки, достойные книги рекордов Гиннесса!

Фото предоставлено пресс-службой Гии Эрадзе.

Особое внимание на пресс-конференции Гия Эрадзе уделил юным артистам из государственного училища циркового и эстрадного искусства имени М.Н. Румянцева (Карандаша). Выпускницы этого года впервые выйдут в большой манеж уже на премьере. Девушки представят сразу 2 грандиозных групповых номера, которые готовили специально для «Песчаной сказки» на протяжении нескольких лет.

Уже сегодня нет никаких сомнений в том, что новое шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка» станет одним из самых ярких событий этого лета в курортной столице. С 17 июня и до сентября на манеже сочинского цирка, не пропустите!

Приобрести билеты можно в кассе цирка ежедневно с 10:00 до 19:00 и онлайн на сайте www.circus-sochi.ru

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