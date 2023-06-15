Экс-игрок ФК «Краснодар» Ари отмазал одноклубников за «сплошняк» двумя мячами с автографами. Это правда

Ари Фото пресс-службы ФК Краснодар

Ари уехал из России два года назад. В 2021-м у футболиста истек контракт с «Краснодаром». Новый клуб не предложил. А другие варианты игрок отмел и рванул на родину – в Бразилию.

Там он стал президентом клуба. Но о России не забыл. В прошлом году бразильца ждали в Медийной футбольной лиге. Но в Москве он так и не появился. Хотя был в заявке одной из команд. И даже обещал прилететь.

Сейчас Ари живет в Бразилии. Хотя имеет два гражданство. Второе – российское. Его он получил в 2018 году, сразу после чемпионата мира. И даже сыграл за сборную России.

А еще экс-игрок «Краснодар» выучил русский язык. Он даже давал интервью на нем, общался с болельщиками и представителями власти. Однажды он даже отмазал двух партнеров по команде – Кайо и Вандерсона. Оба попались на пересечении двойной сплошной на трассе.

- Останавливаюсь, хотел помочь, меня полицейский спрашивает: «Вы кто? Тренер? А че у вас машина хуже, чем у игроков?» — «На какую заработал». Хотя у меня БМВ «пятерка» была, – вспоминал в интервью Sport24 экс-тренер «быков» Мурад Мусаев.

Он возвращался домой сразу за игроками. Они ехали на пару километров впереди. А за тренером летел Ари.

- И за мной останавливается Ари. Полицейским по-русски говорит: «Братишки, отпустите их, вот вам мячи!» — и дает мячи с автографами. Полицейские в непонятках. «Да кто это такой?» «Известный футболист!» Ребят отпустили, но мячи взяли! – заключил специалист.