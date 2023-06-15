Движение трамваев будут перекрывать целый месяц. В Краснодаре начинаются работы по реконструкции трамвайного узла

Модернизация трамвайного узла начнется 23 июня. Фото: Телеграм-канал krasnodar_tram

В Краснодаре стартуют работы по реконструкции трамвайного узла в районе Кубанского технологического университета. На время работ движение по нескольким улицам перекроют, а движение трамваев изменят. Новая связка для общественного транспорта позволит в будущем соединить сетью рельсов центральную и западную части города.

- На данном узле мы планируем обустроить 1,4 км трамвайных путей, 200 метров из которых будут новым, уложим стрелки, которые позволят добавить два дополнительных маршрута. Они соединят Московскую и Красных Зорь, а также Островского и Крайнюю, где нет прямого трамвайного сообщения, - отметил генеральный директор «Нового трамвая Краснодара» Игорь Васильев.

Всего будет пять этапов остановки движения трамваев. Ближайшее состоится уже в конце следующей недели, в пятницу, 23 июня. Постепенно пути будут перекрывать в течение месяца.

- Мы постарались минимизировать неудобства для пассажиров, связанные с реконструкцией. Поэтому будем действовать поэтапно. Когда перекроют Московскую на три дня, пустят пять автобусов КТТУ по нулевому маршруту, которые будут ходить от Петра Метальникова до Островского, а там пересесть на трамвай, который идет с Красных Зорь, либо доехать до 40 лет Победы, где ходит много транспорта. Это специально сделано в выходные дни, когда фиксируется минимальный пассажиропоток, - рассказал директор МУП «КТТУ» Александр Грачев.

Во это время количество автобусов пообещали добавить и частные перевозчики.

КОНКРЕТНО

С 24 по 30 июня будет закрыто движение трамваев по улицам Садовой и Крайней. В связи с этим произойдут следующие изменения трамвайных маршрутов:

- маршрут №3 будет следовать от Западного депо до улицы Дмитриевская дамба, далее - по улицам Дмитриевская Дамба, Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров, Горького и обратно по маршруту до Западного депо;

- маршрут №21 при следовании из Юбилейного микрорайона от перекрестка улиц Горького и коммунаров отправится по улицам Коммунаров, Захарова до конечной остановки «Ул. Индустриальная», обратно тем же маршрутом;

- маршруты №20 и №22 (в прямом и обратном направлениях) от ул. Дмитриевская Дамба будут следовать по улицам Железнодорожная, Гоголя, Коммунаров, Колхозной, Клинической и далее каждый по своему установленному маршруту. С 1 по 2 июля (выходные дни):

- маршрут № 2 при движении от улицы Индустриальной будет сокращен до остановки «ул. им. 40-летия Победы»

-маршрут № 3 будет следовать от Западного депо до улицы Дмитриевская Дамба, далее — по улицам Железнодорожной, им. Гоголя, Коммунаров, им. Горького и обратно по маршруту до Западного депо;

- маршрут № 21 при следовании из Юбилейного микрорайона от перекрестка улиц им. Горького и Коммунаров отправится по улицам Коммунаров, им. Захарова до конечной остановки «ул. Индустриальная», обратно — тем же маршрутом;

-маршрут № 22 будет следовать между своими конечными остановками по улицам им. Гоголя, Коммунаров, Колхозной, Клинической.

-маршруты № 1 и № 20 работать не будут, взамен будет увеличено количество двухвагонных составов на трамвайном маршруте № 8. С 3 по 14 июля:

-маршрут № 1 будет следовать от конечной остановки маршрута «ул. Декабристов» до остановки «ул. Индустриальная» по улицам Красных Зорь, Садовой, Дмитриевской Дамбе, Железнодорожной, им. Гоголя, Коммунаров, им. Захарова;

-маршрут № 2 при движении от улицы Индустриальной будет сокращен до остановки «ул. им. 40-летия Победы»;

-маршрут № 21 из Юбилейного микрорайона будет перенаправлен до конечной остановки «ул. Декабристов»;

- маршрут № 22 будет следовать между своими конечными остановками по улицам им. Гоголя, Коммунаров, Колхозной, Клинической.

С 15 по 16 июля:

-маршрут № 1 продолжит курсировать от конечной остановки маршрута «ул. Декабристов» до остановки «ул. Индустриальная» по улицам Красных Зорь, Садовой, Дмитриевской Дамбе, Железнодорожной, им. Гоголя, Коммунаров, им. Захарова;

-маршрут № 2 от улицы Индустриальной, маршрут № 5 от улицы им. Бершанской и маршрут № 8 от хладокомбината будут сокращены до остановки «ул. им. 40-летия Победы»;

-маршрут № 21 из Юбилейного микрорайона и маршрут № 22 от улицы им. Димитрова по улице Садовой будут перенаправлены до конечной остановки «ул. Декабристов»;

-маршрут № 15 работать не будет.

С 17 по 23 июля:

-маршрут № 1 продолжит двигаться от конечной остановки маршрута «ул. Декабристов» до остановки «ул. Индустриальная» по улицам Красных Зорь, Садовой, Дмитриевской Дамбе, Железнодорожной, им. Гоголя, Коммунаров, им. Захарова;

- маршрут № 2 от улицы Индустриальной, маршрут № 8 от хладокомбината и маршрут № 15 от ж/д вокзала Краснодар-I будут сокращены до остановки «ул. им. 40-летия Победы»;

- маршрут № 5 будет следовать из Пашковского жилого массива до улицы им. Петра Метальникова по улице Садовой в обоих направлениях.

МЕЖДУ ТЕМ

Работы по реконструкции трамвайного узла пройдут до 1 сентября. Здесь появятся новые остановочные комплексы, проведут озеленение. Общая стоимость проекта 492 млн рублей.