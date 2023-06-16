Хотел поджечь школу. 15-летнего школьника обвиняют в подготовке к теракту на Кубани

Школьника задержали сотрудники ФСБ

В Армавире 15-летнему школьнику предъявили обвинение в подготовке к теракту. Подросток дома изготовил зажигательную смесь, чтобы поджечь школу, а также конструировал самодельное оружие.

- Следователи возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка по материалам, предоставленным краевым управлением ФСБ. Местному жителю предъявлено обвинение в приготовлении к совершению террористического акта, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Фото: kubansledcom

Теракт в школе подросток готовил заранее. Он хотел устроить фаер-шоу, чтобы привести в ужас жителей Армавира. Кроме этого, дома у подростка нашли детали для самодельного оружия. Парень изготавливал его в хозяйственной постройке. Планировал ли школьник устроить и стрельбу в образовательном учреждение, следователи не уточняют.

Не разглашаются и подробности того, кто рассказал о задумке 15-летнего армавирца. Предполагается, что наводчики помогут в расследовании дела.

15 мая 2023 года противоправная деятельность подростка была пресечена правоохранителями. Обвиняемый задержан, - добавили следователи.

В настоящее время террорист находится под стражей, обстоятельства случившегося и подробности выясняются.