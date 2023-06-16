Стало известно, как Сергей Галицкий привозил звезд футбола в Краснодар

Сергей Галицкий, фото пресс-службы ФК Краснодар

В этом году футбольному клубу «Краснодар» стукнуло 15 лет. За это время он прошел путь от Второй лиги (третьего по силе дивизиона в России) до премьер-лиге (чемпионата России). «Быки» не раз брали бронзовые медали в элитном дивизионе, дважды играли в финале Кубка страны, но так и не взяли ни одного трофея.

За 15 лет за «быков» сыграли сотни футболистов. Сейчас костяк команды составляют выпускники академии черно-зеленых. Как и мечтал Сергей Галицкий. Но еще пять лет назад «Краснодар» тащили звездные легионеры. При этом не все хотели переезжать на Кубань. Тогда владелец клуба использовал приемы из бизнесмена.

- С некоторыми было сложно. Иногда, чтобы привезти иностранцев, Сергей Николаевич [Галицкий] давал свой вертолет и от академии, стадиона и до базы они летали на нем, чтобы у них сложилось хорошее впечатление. А еще сложнее — уговорить жен футболистов, – рассказал в интервью Sport24 экс-главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

Например, так «быки» заманивали звезду сборной Франции Хатема Бен Арфа. Он был в шаге от переезда в России в 2016-м. Вместе с семьей игрок приезжал в Краснодар, смотрел базу и стадион. Но убедить игрока не вышло. Он выбрал «ПСЖ», куда пришли арабские шейхи.