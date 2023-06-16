Звезда ММА сделал сенсационное признание о дочери Сергея Галицкого

Фото из соцсетей

Полина Галицкая не любит публичность. За 27 лет она не дала ни одного интервью, хотя за ней охотились ведущие деловые СМИ.

Не найти девушку и в соцсетях. Аккаунты – есть, но активности – нет. Последний раз дочь бизнесмена была в сети несколько лет назад.

Журнал Forbes оценил состояние девушки в 3,2 млрд. долларов. Столько числится на счетах отца Полины – Сергея Галицкого.

Известно, что девушка была единственным ребенком в семье. Но не была избалована жизнью. Она ходила в обычную гимназию в Краснодаре. Но не одна, а с двумя охранниками. Об этом рассказывали ее одноклассники.

- Она всегда была скромной, – вспоминали друзья девушки. – Если бы не фамилия и охранники, которые провожали Полину каждое утро, мы бы даже не подумали, что она дочь бизнесмена.

После школы Полина Галицкая поступила в КубГу. Факультет выбрала по совету отца – экономический. Там учился и сам бизнесмен, и его жена.

Учебу девушка совмещала со стажировками. Она посещала совещания сети «Магнит», которой владел Сергей Галицкий. Только амбиции дочери он не разделял. Ссылался на стереотип, что не слышал об успешных бизнес-леди.

В 2018-м Полина Галицкая впервые занялась бизнесом сама – создала компанию «Сайклклаб». Ожидалось, что девушка откроет фитнес-клуб. Она даже нашла помещение – на улице им. Героя Аверкиева в Краснодаре.

Но долго проект не прожил. Через год компанию ликвидировали. А местные жители заявили, что фитнес-клуб так и не открылся. Хотя они ждали.

Оказалось, что это работа была не единственной в жизни Полины Галицкой. После закрытия студия девушка трудилась переводчиком.

- Да, она очень умная. Насколько я знаю, она даже была его переводчиком по английскому. Очень скромная, хорошая девочка, – рассказал боец Арман Царукян в интервью изданию «Спорт-Экспресс».