В Краснодаре наградили победительницу конкурса «Леди в белых халатах»

Победительница конкурса «Леди в белых халатах» - Алена Мурзинова. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Конкурс «Леди в белых халатах» завершился в Краснодарском крае. Тысячи читателей почти месяц голосовали за кубанских врачей. Терапевты и хирурги, неврологи и акушеры, медицинские сестры и даже медицинские техники - всего конкурс собрал 250 участниц. Победительницу определили народным голосованием. Врача-невролога в Новопокровской ЦРБ Алену Мурзинову поддержали почти 465 тысяч человек.

В преддверии Дня медицинского работника победительница приехала в пресс-центр «Комсомольской правды» в Краснодаре на церемонию награждения.

Алену Мурзинову поддержали почти 465 тысяч человек.

- С первых дней конкурса очень много людей активизировалось. Причем не только семья и коллеги, но и благодарные пациенты, которые отправляли ссылку своим друзьям, агитировали других голосовать за меня. О конкурсе знали даже в других городах. Всем миром меня поддерживали! - говорит победительница конкурса.

В родной станице к ней на прием приходят взрослые и дети. Фото: личный архив.

Алена - первая в семье, кто решил надеть белый халат. Еще в школе девушку тянуло к естественным наукам. Позднее она поняла, что хочет стать представителем благородной профессии.

- Во время учебы много читала, много спрашивала, потому что было стыдно чего-то не знать. В итоге университет я окончила в 2018 году с красным дипломом. Путь мой был большой - я работала и фармацевтом, и медсестрой в детской краевой больнице, и в скорой помощи Краснодара. При этом старалась совмещать практику с ролью мамы - когда я училась на третьем курсе у меня появился сын, - делится Алена Мурзинова.

Главная поддержка для врача - ее семья. Фото: личный архив.

В 2021 году она окончила ординатуру по неврологии, после чего устроилась в Новопокровскую ЦРБ. Она не только ведет прием, но и еще и проводит лечебные манипуляции. Благодаря опыту, который получила ранее, в родной станице к ней приходят не только взрослые, но и дети.

- Сейчас я нахожусь в декрете. Шесть месяцев назад родила дочку Софию. А сынишке Максиму уже больше 8 лет. Он ходит на борьбу, увлекся недавно музыко, - продолжает Алена. - Пока не знает, кем хочет стать, но понимает - моя профессия тяжелая. Ведь даже сейчас я стараюсь помогать людям и выхожу работать на полдня.

Алена уверена, что сделает реабилитацию ботулинотерапию для детей доступной в своей станице.

В будущем Алена хочет освоить новое направление - ботулинотерапию. Ее используют при лечение детей с патологиями опорно-двигательного аппарата. Ведь таким занимаются лишь в крупных городах. Но врач уверена, что сможет сделать реабилитацию доступной и в своей небольшой станице.