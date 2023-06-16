Шевроны 40-ых годов и погоны генерала Трошева. В Краснодаре работает уникальный музей военной атрибутики

Валерий Угрюмов и его коллекция военной атрибутики. Фото: Аннаа Артемьева

В цокольном этаже многоэтажки на Восточно-Кругликовской в Краснодаре уже три года работает уникальный музей военной атрибутики. Он – единственный подобный в городе и, пожалуй, в России. Собрание шевронов, погонов и военной формы принадлежит подполковнику в запасе Валерию Угрюмову. Бывший ракетчик стал собирать коллекцию в далеком 1993 году. За это время количество экспонатов увеличилось до трех тысяч.

- Какие-то вещи мне дарили, что-то находил на барахолках, в том числе в Краснодаре. Есть и то, что я покупал сам, - рассказал «КП»-Кубань» Валерий Угрюмов. - Самый первый шеврон был из молдавской части в Бендерах, где я тогда служил. Посмотрите, на нем все написало – какая часть, какой город, даже военная часть нарисована. Сейчас такие не делают, соблюдается секретность. Еще одна из личных вещей – это мои погоны 70-ых годов.

На стенах - рамки с шевронами, на манекене - адмиральская фуражка. Фото: Анна Артемьева

Когда коллекция перестала умещаться дома, Валерий принял решение арендовать помещение. За свой счет заказал витрины, за стеклянные рамки поместил шевроны и другие отличительные знаки военных, принес манекены для фуражек, установил вешалку для армейской формы. Все это умещается на небольшом пространстве, но даже здесь соблюдается строгий порядок.

- Посмотрите, вот отличительные знаки суворовских училищ. Их у нас в стране 9. Все представлены на витрине. У нас сейчас простые нарукавные знаки. Например, курсанты военных образовательных учреждений носят шевроны с открытой книгой. Если присутствует солнце – это училище, у академии – уже нет такого. У институтов – свои отличительные знаки. Сейчас в России отошли от изображения зверей, все стало лаконично. Иногда присутствуют гербы городов, где расположены подразделения, - показывает Валерий. – Из самых ценных – шеврон 40-ого года, еще есть шеврон из центра подготовки космонавтов, погоны генерала Геннадия Трошева, подаренные мне его женой. Собраны шевроны из разных стран - от Китая до Норвегии. Конечно, самые полные коллекции из стран бывшего Советского Союза.

Коллекция погон на отдельной витрине. Фото: Анна Артемьева

Валерий Анатольевич помогает расшифровать язык шевронов для далеких от военного дела посетителей и попутно рассказывает об оккупации Краснодара. Этой трагической дате в истории города посвящена часть экспозиции.

- Немцы даже на войне хотели жить в комфорте. Выбирали самые хорошие дома в городе для жилья, а с собой привозили одеколон «Нивея» и крема, - отмечает Валерий. –Я считаю, что без этой части мой музей был бы неполным.

Собиратель военной атрибутики Валерий Угрюмов также дополняет свою коллекцию одеждой и головным уборами. Фуражка адмирала, пилотка курсанта ракетного училища, краповый берет из Лаоса соседствуют рядом на полках вдоль стены.

- Вот красивая бескозырка французских моряков. Она с помпоном, чтобы головой не биться о низких потолок. А вот монгольскую фуражку я выменял на свою. У них функциональный головной убор. Посмотрите, тут есть сеточка, и голова не потеет. Хорошая вещь, - оценивает бывший военный.

Мечта Валерия – снять более просторное помещение на несколько десятков лет, чтобы коллекция спокойно хранилась в одном месте. И, конечно же, он хочет, чтобы как можно больше людей приходили к нему в музей.