Главный врач ККБ №1 Владимир Порханов: «Нашим медицинским работникам удается буквально творить чудеса – каждый день, каждую минуту»

Главный врач Краевой клинической больницы №1 Владимир Порханов. Фото: ККБ №1.

В преддверии этого дня об очень важной и сложной профессии, о людях, которые стоят на страже нашего здоровья, «Комсомолка» побеседовала с главным врачом Краевой клинической больницы №1 Владимиром Порхановым.

- Владимир Алексеевич, близится профессиональный праздник – День медицинского работника. Расскажите о трудовой семье ККБ №1. Сколько человек сейчас работают в подразделениях больницы, какой объем работы они выполняют?

- НИИ-ККБ №1 им. проф. С.В. Очаповского – по праву крупнейшее лечебно-профилактическое учреждение юга России. Сегодня здесь оказывается медицинская помощь по 52 направлениям, в клинике работают более 5 тысяч сотрудников. Из них более 1200 – врачи. В больнице трудятся 117 кандидатов медицинских и других наук, 28 докторов медицинских наук и один академик Российской Академии наук. Это высококвалифицированные специалисты, известные далеко за пределами страны.

Благодаря их труду ежегодно 120 тысяч пациентов получают профессиональную медицинскую помощь. Каждый день в стенах клиники выполняется до 300 сложнейших плановых операций, до 700 КТ-МРТ, не менее 500 классических рентгеновских исследований. В год здесь проводят свыше 70 тысяч операций, в том числе высокотехнологичных. Амбулаторно доктора принимают 1 млн пациентов в год.

Главный врач ККБ №1 Владимир Порханов награжден Большой золотой медалью Российской академии наук имени Н.И. Пирогова за выдающиеся достижения в области медицины. Фото: ККБ №1.

Развивается и медицинский туризм: в 2022 году В НИИ ККБ№1 проходили лечение жители 18 регионов. Самые востребованные направления у жителей других регионов: сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, нейрохирургия и онкология.

- Поделитесь своей историей выбора профессии. Почему именно медицина? Каким был этот путь от выбора дела жизни до должности главврача НИИ-ККБ №1?

- В моей семье были медики, я с детства находился в этой среде. Мама трудилась фельдшером в Краевой санитарно-эпидемиологической станции (сейчас это Роспортебнадзор). А вот папа - историк по образованию – хотел, чтобы я поступил в Ленинградскую академию лесного хозяйства.

Однако хорошо подумав и приняв собственное решение, я сказал отцу, что все-таки хочу быть именно врачом. Он согласился и привел в краснодарский госпиталь для инвалидов Великой Отечественной войны к Владимиру Константиновичу Красовитову - доктору медицинских наук, профессору, заведующему кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии Кубанского медицинского института - ученому мирового масштаба. Тогда, в 1960-м году, я как наблюдатель впервые попал в операционную. На тот момент я учился в шестом классе. После стал постоянно, как на работу ходить в больницу - наблюдал, учился, присутствовал на операциях.

После школы поступил в Московский мединститут имени И.М. Сечинова. В Москве на практике увидел, как оперируют на легких лауреаты Ленинской премии. Сравнил методологию. Интересно, что наш краснодарский профессор Владимир Красовитов, судя по наблюдениям, в некоторых сложных случаях оказался специалистом гораздо более квалифицированным. Тогда я убедился в том, что талантливые хирурги концентрируются не только в столичных клиниках, но и в регионах работают настоящие звезды. Потому без сомнений перевелся в краснодарский мединститут.

В год в ККБ №1 проводят свыше 70 тысяч операций, в том числе высокотехнологичных. Фото: ККБ №1.

А по окончанию института всего через неделю меня пригласили работать в краснодарский Противотуберкулезный диспансер (сейчас он не городской, а краевой).

С момента, когда я впервые начал оперировать, прошло более 50 лет. Сегодня, пройдя все ступени, руковожу одной из лучших клиник России.

- Скоро выпускники школ будут поступать в ВУЗы и ССУзы. Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать будущий врач или медсестра? Как стать действительно хорошим специалистом? Легко ли молодым устроиться на работу в ККБ №1?

- Когда ты студент, лучше всего – просто ходить, присутствовать на операциях. Если ты санитар, то по уши загружен рутинной работой, выносишь утки, меняешь белье. В такой обстановке - не до получения знаний. Санитара не пустят в операционную. Продуктивнее будет стать волонтером и много читать.

Многие годы ККБ №1 является центром подготовки медицинских кадров для всей Кубани. Больница является клинической базой 18 кафедр Кубанского государственного медицинского университета, 146 сотрудников НИИ-ККБ№1 имеют ученую степень. Это обеспечивает проведение лечебно-диагностического процесса с учетом новейших научных разработок, осуществление научно-исследовательской и методической деятельности в области разработки и внедрения новейших медицинских технологий.

Высокий рейтинг НИИ-ККБ №1 среди медицинских организаций России обеспечивает нам постоянный приток врачей, желающих работать в клинике. Весь секрет — в ежедневном обучении. Да, я постоянно тренирую свою команду, держу их в тонусе. Работа в ведущей больнице Юга России не бывает легкой. Она просто не может быть такой, на которую ты тратишь несколько часов в день. Настоящий профессионал — тот, у кого есть большая работа его жизни, на которую он готов тратить все свое время, ради которой он каждый день встает с постели.

- Владимир Алексеевич, помимо Дня медицинского работника, мы также поздравляем Вас с присвоением Большой Золотой медали имени Н.И. Пирогова за выдающиеся достижения в области медицинских наук. Помимо вашего вклада в исследования в области торакальной и сердечно-сосудистой хирургии, снижение заболеваемости и смертности, отмечается развитие инновационных решений в оказании медицинской помощи. Какие технологии были внедрены в ККБ №1 в последние годы?

- В НИИ-ККБ№1 с 2014 г. активно применяется современная роботизированная хирургическая система «Da Vinci». В 2021 г. была приобретена вторая роботизированная система – система четвертого поколения робот da Vinci XI.

В 2022 году В НИИ ККБ№1 проходили лечение жители 18 регионов. Фото: ККБ №1.

Благодаря «Da Vinci» врачи Краевой клиники могут выполнять сложнейшие малоинвазивные органосохраняющие операции при патологии различных органов пациента. Так, при онкологии роботизированная система позволяет удалить опухоль практически без повреждения окружающих тканей. А значит, восстановление здоровья будет проходить в минимальные сроки.

Первыми освоили и внедрили робот-ассистированные операции по удалению опухолей почки, простаты и мочевого пузыря операционные бригады уронефрологической службы НИИ-ККБ№1. Абдоминальные хирурги Краевой клиники также активно осваивают новейшую роботизированную систему «Da Vinci». С 2016 г. в роботизированной операционной работают и торакальные хирурги. В 2021 году был приобретен за счет средств краевого бюджета в рамках региональной программы «Развитие здравоохранения» и начал работать робот-хирург-онколог «Da Vinci» нового поколения - Da Vinci Xi (IS4000). Эта модель используется для хирургических вмешательств по основным направлениям: урология, торакальная хирургия, абдоминальная хирургия, колоректальная хирургия, сосудистая хирургия, гинекология, хирургия головы и шеи, кардиохирургия.

Всего хирургами больницы с 2014 года выполнено более 2700 робот-ассистированных вмешательств. НИИ–ККБ №1 по итогам 2022 года заняла лидирующую позицию по выполнению роботассистированных операций в России.

- 2023 год – юбилейный для ожоговой службы Краснодарского края. 1 июня ей исполнилось 50 лет. Расскажите о профильном отделении в ККБ №1.

- Ожоговый центр – это не просто отделение, это комбустиологическая служба Краснодарского края, которая признана одной из лучших в России, а по некоторым направлениям и в мире.

В краснодарский ожоговый центр привозят тяжёлых пациентов со всего края, а также из других регионов страны. В центре налажена уникальная система раннего хирургического лечения больных.

1 июня исполнилось 50 лет ожоговой службе Краснодарского края. Фото: ККБ №1.

За год в ожоговое отделение поступает почти 1 тысяча человек, в основном это жители районов края, краснодарцев в статистике меньше четверти. Половина всех пациентов – дети. В центре 45 коек, 25 из них детские, плюс реанимация – на 15 мест. Скоро ожоговый центр переедет в новое здание, где будут лучшие условия для лечения пациентов.

- В прошлом году свое 20-летие отметил Центр грудной хирургии, благодаря которому жители края имеют возможность современной диагностики и лечения кардиохирургической и онкоторакальной патологии. За 20 лет врачи ЦГХ неоднократно совершали настоящие прорывы в области новейших технологий, и все эти годы вы являетесь главврачом центра. Какие объемы помощи ЦГХ оказывает пациентам сегодня? Как идет строительство новых корпусов?

- Здравоохранение Краснодарского края – одно из лучших в стране. Оно современное, качественное и доступное. И администрация края не жалеет средств на финансирование нашей медицины, чтобы покупать для наших больниц и поликлиник новейшее оборудование. Мы постоянно повышаем уровень обслуживания пациентов. Причем, это касается и первичной помощи, и высокотехнологичной.

За 20 лет Центр грудной хирургии стал мощным центром с самыми передовыми медицинскими технологиями - не только в масштабе Краснодарского края, но и всей страны.

В сфере высокотехнологичного лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, Центр грудной хирургии, по данным академика РАН, главного кардиохирурга России, Лео Бокерия, всегда занимает лидирующие места среди медицинских центров Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Также Центр грудной хирургии – лидер в стране по количеству легочных операций.

У нас в Краснодарском крае есть все: и знания, и опыт, и высокие технологии, и высококлассные специалисты. Сегодня не мы учимся у других, а к нам приезжают повышать свою квалификацию врачи из других регионов. Нашим медицинским работникам удается буквально творить чудеса – каждый день, каждую минуту.

На протяжении 20 лет Центр грудной хирургии делает самое большое количество операций на легких. Мы опередили все города, включая Москву – это данные главного торакального хирурга России Петра Яблонского.

Наши врачи владеют всеми видами хирургических вмешательств, которые существуют в мире, во всяком случае, при хирургическом лечении больных раком легкого или другой патологией. В нашей больнице нет ни одного вида оперативного вмешательства, который нельзя было бы выполнить, начиная трансплантацией, заканчивая простой диагностической пункцией, например. Активно используются реконструктивно-пластические операции на органах грудной клетки, широко внедрена малоинвазивная хирургия.

А реконструкция и строительство второй очереди больницы подходят к логическому завершению. На данный момент здания практически готовы к работе, остались пуско-наладочные работы, устраняются недочеты. Еще 2014 году начались работы по возведению второй очереди. Она включает строительство рентгенодиагностического и лечебно-диагностического корпусов.

Рентгенодиагностический корпус занимает три этажа. На первом размещается рентгеновское отделение. Там будут проводиться КТ, МРТ, маммография и другие рентген-исследования. На втором этаже расположен эндоскопический центр. Здесь будут проводиться поднаркозные исследования.

На третьем этаже располагаются две гибридные операционные, где будут одновременно делать операции без разреза, например, рентгенохирургические, и открытые. В них установлена аппаратура, позволяющая одновременно проводить хирургические вмешательства сразу нескольким специалистам. В гибридных операционных будут работать нейрохирурги, сосудистые хирурги, кардиохирурги, ортопеды, травматологи, урологи.

В новый 8-этажный корпус совсем скоро переедут краевой ожоговый центр, отделения гнойной хирургии, кардиохирургическое (детское) отделение, расположатся несколько отделений реанимации и интенсивной терапии, аптека

- На базе ККБ №1 также работает научно-исследовательский институт. Чем занимается это подразделение?

- Забота о больных обязывает нас постоянно учиться чему-то новому, искать новые варианты лечения патологий. В 2016 году на территории клиники была открыта лаборатория разработки и изучения новых технологий лечения заболеваний. Здесь изучают новые направления медицинской науки, в частности регенеративную медицину и клеточные технологии, внедряют продукты биоинженерии в клиническую практику. Лаборатория расположена в стенах больницы, и научные интересы и разработки направлены на усовершенствование оказания медицинской помощи конкретному пациенту. Врачи на практике применяют наши разработки, совместно оцениваем результаты, при необходимости совершенствуем и дорабатываем.

- И традиционный вопрос в преддверии праздника. Что вы пожелаете коллегам-медикам?

Всем сотрудникам, прежде всего, желаю здоровья и чистого неба над головой. Ну и хороших зарплат. Хочется верить, что когда-нибудь наше правительство всем медицинским работникам будет платить так, как платило врачам ковидных центров. Это очень важно. Я считаю, что люди должны жить хорошо.

Врачи и вообще медперсонал считаются людьми, которые занимаются интеллигентной профессией. Они должны иметь машины, они должны хорошо учить детей, они должны иметь современные компьютеры. Они не должны жить в общежитиях, а иметь собственные квартиры.

Я желаю, чтобы медики имели ординатуру больше, чем 2 года, чтобы они учились лучше. Врачи должны быть профессионалами, чтобы в любой ситуации оказывать квалифицированную помощь.