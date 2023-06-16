Вместо пляжа, как в Дубае, – пустырь. В Краснодаре заморозили строительство зоны отдыха

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Впервые об открытии новой зоны отдыха под Краснодаром стало известно год назад. Стройку анонсировал бывший мэр города Андрей Алексеенко. И даже обозначил сроки открытия комплекса – весна 2023 года.

По его словам, зона отдыха раскинулась бы в станице Старокорсунской. Для этого даже зарезервировали 2,9 га береговой зоны Краснодарского водохранилища. На этой территории разместились бы зоны отдыха, пункты проката шезлонгов, зонтов и катамаранов и вышки спасателей.

На рендерах проекта, который мэр Краснодара разместил в телеграме, был виден надводный бассейн. Предполагалось, что он разместится на небольшой платформе в десяти метрах от берега. А общий чек проекта составил бы 100 млн рублей.

Но зимой 2023-го срок сдачи объекта перенесли на 2024 год. А летом стало известно, что проект временно заморожен. Хотя подрядчик уже провел подготовительные работы.

Одной из причин заморозки стал отказ в пользовании акваторией водохранилища. Она примыкала к земельному участку, где раскинулась бы зона отдыха.

Новые сроки сдачи проекта пока неизвестны. Но уже понятно, что в этом году проект вряд ли сдадут.