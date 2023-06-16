Снимают на 360 градусов. Обследовать тепловые сети Краснодара начали роботы

Роботы помогают тепловикам в работе Фото: Егор КУЗНЕЦОВ

Жители Краснодара не должны страдать от аварий на магистральных теплосетях. В этом уверены тепловики краевого центра. Чтобы избавить горожан от перебоев с горячей водой и отоплением, в городе полным ходом меняют трубы и ставят новые насосы в котельные.

- Зачастую не так просто определить, какое именно место на сети нужно чинить в первую очередь, - рассказал технический директор Краснодартеплоэнерго Александр Белоус. - Вот мы и решили привлечь к работе роботов, чтобы они лазили под землей и показывали, где есть коррозия, а где тонкие стенки. Это аналогично КТ или МРТ для людей!

Умная техника ездит по трубам и ищет там слабые места Фото: Егор КУЗНЕЦОВ

Краснодар стал четвертым городом в России, где проводится такое исследование. Суть в том, что робота запускают в трубу, он «путешествует» по всему маршруту и снимает все на камеру в радиусе 360 градусов, а еще «чувствует» многое благодаря ультразвуку! Тем временем в специальной машине, а на деле это диагностический комплекс, все время находится специалист. Он управляет умной машиной специальным джойстиком, а на экранах высвечиваются видео и графики, где отражается множество показателей. В итоге тепловики получат заключение, как от врачей: какие участки надо бы починить или поменять, а какие прослужат еще не один год.

Инновационным способом изучат теплосети старше десяти лет Фото: Егор КУЗНЕЦОВ

Робот может за час проходить полкилометра. Причем он не боится ни поворотов, ни кривых участков, ему нипочем даже кипяток, который шпарит в трубе под приличным напором!

- Это очень дорогостоящий, но эффективный способ изучения тепловых сетей, - уверен генеральный директор Краснодартеплоэнерго Руслан Хайров. - Он позволит выявить узкие места и до отопительного сезона их устранить, не дожидаясь нештатных ситуаций. В первую очередь в Краснодаре таким инновационным способом изучим теплосети диаметром более 300 мм, которые проработали уже больше десяти лет.