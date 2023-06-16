Проблемы демографии и народосбережения стали одной из ключевых тем ПМЭФ-2023

Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев. Фото предоставлено пресс-службой ГК "Дело"

Участники тематической сессии обсудили усилия частных компаний по поддержке семьи и повышению уровня рождаемости.

Участники XXVI Петербургского международного экономического форума обсуждают не только вопросы ведения бизнеса в нынешней геополитической ситуации, импортозамещение и технологическую независимость России, но и демографические проблемы. На ПМЭФ 15 июня состоялась сессия, которая так и называется - «Будут люди – будет бизнес: стратегическая мотивация для частных инвестиций в демографию». Главной ее темой стали усилия частных компаний по поддержке семьи и повышению уровня рождаемости.

О необходимости участия бизнеса в решении демографических проблем на сессии заявил полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев.

- Мы считаем, что это - общая задача, и решить мы ее можем только все вместе как страна. А для страны это очень большой вызов - и стратегический, и геостратегический, и исторический. Если нас будет мало, то все наши усилия - просто непонятно, для чего. Нас должно быть много, - подчеркнул Игорь Щёголев.

Многие российские частные предприятия уже разрабатывают и внедряют свои меры по поддержке семей с детьми и повышению рождаемости. В качестве примера ответственного подхода в решении этого вопроса на Петербургском международном экономическом форуме была представлена программа ГК «Дело», запущенная в 2022 году по инициативе председателя Совета директоров группы компаний Сергея Шишкарёва. Сейчас стандарт охватывает всех сотрудников предприятия, в том числе новороссийского холдинга «ДелоПортс», который в него входит.

- ГК «Дело» — это большой дружный коллектив из 11 тысяч человек, объединенный общими ценностями, главная из которых – семейственность. Это та ценность, которую транслирует основатель компании Сергей Николаевич Шишкарёв. Он сам многодетный отец, поэтому компания неслучайно посмотрела в сторону проектов именно демографической политики, - отметила, выступая на сессии ПМЭФ, вице-президент по связям с общественностью группы компаний Мария Кобзева.

Сейчас для поддержки семьей и повышения уровня рождаемости частные компании разрабатывают собственные стандарты. Часто это целый комплекс мер, включающий как материальные поощрения, так и дополнительные социальные гарантии. Например, демографическая программа ГК «Дело» предусматривает выплаты сотрудникам в сумме 1 млн рублей на третьего и последующих детей, дополнительные выплаты в период отпуска по уходу за ребенком, доплаты по больничному во время беременности и при досрочном выходе из декретного отпуска. Также сотрудникам компенсируют оплату детского сада и путевок в детские лагеря, предоставляют расширенные программы ДМС и возможность работы по гибкому графику. Всего за действие программы различными мерами поддержки воспользовались 1,5 тыс. сотрудников компании.

Кстати, Сергей Шишкарёв, давший старт демографической корпоративной политике - уроженец Краснодарского края. Он активно участвует и в других социальных программах, в том числе в родном регионе. Так, по его инициативе в Новороссийске появился женский гандбольный клуб «Черноморочка», для которого планируется построить спортивную арену на 2,5–3 тыс. мест. Также в планах – строительство в Новороссийске футбольного стадиона на 15–18 тыс. зрителей. Спорт не случайно является одним из главных направлений деятельности бизнесмена - Сергей Шишкарёв является главой Федерации гандбола России, вице-президентом национального Олимпийского комитета и членом Совета при президенте РФ по физкультуре и спорту.