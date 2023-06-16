Молебен о безведрии. В храмах Кубани начали молиться, чтобы закончились дожди

В Мостовском районе служат молебны о прекращении дождя. Фото: сриншот.

В Мостовском районе начали молиться об избавлении от проливных дождей. В местных храмах с 6 июня читают молитвы, к которым прибегают только во время стихийных бедствий. По затопленным станичным улочкам прошел автомобильный крестный ход. Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы поселка Мостовского протоиерей Виталий Трункин объехал наиболее пострадавшие от паводка населенные пункты, где совершил молебен на бездождие.

- Ныне мы по милости Божией совершаем автомобильный крестный ход и молебен о том, чтобы Господь послал нам прекращение обильных дождей. С иконой пророка Божия Илии по населениям нашего богоспасаемого района, чтобы появилось долгожданное солнце в этот летний период. Призываю вас всех молиться, чтобы прекратились эти стихийные бедствия, - обратился священнослужитель к прихожанам.

Мостовской район от разгула стихии страдает уже почти месяц. Еще в мае здесь из-за подъема уровня воды в реке Фарс был частично поврежден временный мост в станице Ярославской. В июне выпавший в поселке Псебай град размером с яблоко побил кровлю 47 домов, а в селе Никитино полноводные из-за дождей ручьи размыли мостовые переходы грунтовой автодороги «Никитино – Кировский». Без дорожного сообщения осталось население поселков Никитино и Кировского.

Местные жители с нетерпением ждут, когда погодная депрессия сменится и выглянет солнце. Но, пока прогнозы не радуют.

- На реках, малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории Краснодарского края ожидаются подъемы уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. В зоне риска Лабинский, Курганинский, Усть-Лабинский, Отрадненский, Апшеронский и Мостовской районы – накануне синоптики вновь продлили штормовое предупреждение в регионе.

Поэтому мостовчане потянулись в церкви, чтобы отслужить молебен о безведрии. Службы пройдут утром 18 июня в храмах 12 поселков района – Мостовском, Андрюках, Баговской, Бесленеевской, Беноково, Губской, Соленом, Псебае, Перевалке, Переправной, Шедоке и Ярославской. На службы приглашаются все желающие.