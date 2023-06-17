Эвакуировали больницу, включили сирены: Лабинский район Кубани затопило после очередных дождей в ночь на 17 июня

Уровень воды в реках находится на неблагоприятных отметках

Лабинский район Кубани уже неделю страдает от подтоплений. В ночь на 17 июня населенные пункты снова накрыл ливень, реки вышли из берегов.

- Мощный ливень, который продолжался несколько часов, вновь вызвал подтопления в сельских поселениях района, - сообщил глава Владимир Забураев.

По данным на утро 17 июня, в станице Упорной вода зашла на 10 придомовых территорий, в хуторе Сладкий подтопленными оказались семь дворов. В станице Зассовской вода зашла в один дом, также на территории поселения вода сошла с полей, в результате чего образовался затор ливневых сточных траншей. Из берегов вышли ручьи Эрастов и Семикаленный. Один дом пострадал в хуторе Харьковском из-за разлива реки Грязнухи.

- С полуночи нахожусь во Владимирском сельском поселении. Здесь в хуторе Привольном после дождей вода с гор сошла в русло река Кукса, что привело к подъему реки до уровня 3,5 метров при опасном явление 1,4 м. Подтоплено ориентировочно 80 дворовых территорий и 30 домовладений. Была эвакуирована одна семья из шести человек, которые уже вернулись домой, - добавил глава района Забураев.

Фото: vladimirzaburaev

В настоящий момент река Неволька в станице Владимирской превысила отметку неблагоприятного явления. В Вознесенском сельском поселении река Чамлык разлилась через федеральную трассу. Включены сирены.

- Вода в станице Владимирской подошла к зданию участковой больницы. Медиков и пациентов эвакуировали в ЦРБ и другие участковые больницы района, - сообщили в пресс-службе Лабинского района.

Кроме участковой больницы перевезены люди и из дома социального обслуживания. 26 постояльцев и пять сотрудников направлены в соцучреждение в станицу Чамлыкскую.

Специалисты напомнили, что попадание воды на электропроводку очень опасно. Запрещено использовать электроприборы рядом с водой.

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