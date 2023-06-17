Второе дыхание. Как прошло открытие нового Яблоновского моста в Краснодаре

В Краснодаре запустили движение по Яблоновскому мосту. Фото: Мария ЧАЛАЯ

В Краснодаре случилось долгожданное открытие Яблоновского моста. Это событие жители кубанской столицы и Адыгеи ждали с 2019 года. Движение запустили на пять месяцев раньше заявленного срока. Первые машины смогли протестировать дорогу 17 июня с 14:00.

Увидеть, как прошло открытие нового путепровода, смогла корреспондент «КП» - Кубань». Первым пустили автокран «Ивановец» с триколором, за ним поехали легковушки: водители радостно сигналили, придавая событию еще большей торжественности.

Первым по дороге проехал автокран «Ивановец». Фото: Мария ЧАЛАЯ

- Мост просто нереальный. Очень красивый дизайн и хорошее покрытие самой дороги. Если бы так было везде, было бы просто великолепно, - рассказала «Комсомолке» автомобилистка Лариса, которая успела одна из первых проехать в потоке при открытии.

Водители отметили не только красивый внешний вид моста и качественный асфальт, многим понравились решения, выбранные для комфорта пешеходов.

- Очень прикольная пешеходная зона, широкая. Конечно, ждем полного запуска, чтобы лучше понять все масштабы работы, - поделился автомобилист Владимир.

Пешеходная зона в ширину составляет три метра. Как говорят строители, второй тротуар, который протянется по другой стороне моста, сделают еще шире. Это обусловлено тем, что помимо пешей зоны, там оборудуют велодорожку.

Водители, проехавшие по мосту, оказались в восторге от дороги.

- Этот мост простоит не менее 100 лет, а опоры — более 150 лет. Он очень качественный. Поэтому эмоции у нас зашкаливают. Мы построили объект для наших детей, внуков и даже правнуков, - поделился эмоциями бригадир шестого участка Андрей Кравченко.

Новый объект поможет уменьшить пробки на въезде и выезде в город, в том числе и по пути к Черному морю. Об этом после открытия заверил губернатор региона.

- Это важная дорога для жителей и гостей нашего края. По ней ежедневно проезжают тысячи автомобилей. Новый мост значительно снизит вероятность заторов на выезде из краевого центра, в том числе в сторону побережья. Благодарен Правительству страны — с такой поддержкой мы смогли достроить объект раньше срока, - написал в соцсетях Вениамин Кондратьев.

Новый Яблоновский мост станет продолжением улицы Захарова. Длина сооружения составляет более 1 км. Все четыре полосы на мосту откроют к концу 2023 года.