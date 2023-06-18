«Теперь в армейских аптечках три жгута». Известный пластический хирург из Краснодара вывел новую формулу спасения людей в полевых условиях

Алексей Дикарев оперирует Фото: Личный Архив

У краснодарского врача Алексея Дикарева несколько узких специализаций. Он хирург, микрохирург, пластический хирург, онколог. До сецоперации доктор помогал своим пациентам наладить испорченную тяжелой болезнью жизнь, а иногда и получить новый шанс на нее. Сейчас другое время.

- Я несколько раз пытался попасть туда, где идут боевые действия. Знаю, что помощь врачей там не менее важна и нужна, - рассказывает «КП»-Кубань» врач.

В госпиталях в Луганске, действительно, очень нужны были опытные профессионалы. Доктор и его команда приступили к самым сложным случаям. На его счету сейчас десятки спасенных людей, кому грозило остаться без конечностей.

- Основные ранения военных и мирных жителей – минно-взрывные. Скажем прямо, в реальной практике не все врачи сталкиваются с такими. А мы в Краснодаре видели многое. В бытность мою хирургом первой краевой оперировали и раны после нападения медведя, к примеру, - рассказывает Алексей Дикарев.

Но практическая помощь – не все, чем получилось помочь.

- Мой опыт говорил мне о том, что мы сможем применить реконструктивную хирургию в условиях военных действий. Это нужно было сделать для того, чтобы раненые люди – как мирные, так и военные – получили операционную помощь на месте как можно быстрее, - рассказал «КП»-Кубань» Алексей Дикарев. - Я посчитал количество людей, которые, будут нуждаться в такой помощи и понял, что эта ниша необъятная. Пациенты после ранений должны вернуться домой и, скорее всего, пополнят ряды инвалидов. Чтобы этого не произошло, я решил помочь.

Сейчас на тему спасения и реконструкции после ранений в стране организуют научные конференции. С докладом на одной из таких мы застали Алексея Дикарева в Новосибирске.

За полгода нахождение в зоне СВО команда Дикарева выполнила более 40 уникальных операций. После вмешательства краснодарских врачей больные быстрее восстанавливались, обходились без ампутаций рук и ног, а значит, получали возможность жить нормальной жизнью.

Для пациентов операции были бесплатными. Одной женщине врачи смогли реконструировать нос, который оторвало после попадания минного осколка в лицо. А другой мужчина пережил настоящее чудо восстановления. В шею бойцу попал осколок, он не мог говорить и дышать. Врачи вернули ему все функции.

Дикарев волновался, что армейская аптечка недостаточно укомплектована. - Там был один жгут. А ранения таковы чаще всего, что их требуется не менее трех.

- Сейчас аптечки комплектуют иначе, согласно нашим рекомендациям, - говорит врач.- Там был один жгут. А ранения таковы чаще всего, что их требуется не менее трех. Сейчас аптечки комплектуют иначе, согласно нашим рекомендациям, - говорит врач.

А еще Алексей Дикарев получил второе высшее образование. Теперь в его арсенале еще и диплом Российской академии государственного управления. Не исключено, что идеи краснодарского врача станут вскоре частью государственной политики в сфере здравоохранения.