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18 июня 2023 3:50

Вернувшийся из зоны СВО хирург: «Пока работаю, но в июле снова на передовую»

Краснодарский хирург после возвращения из зоны СВО запускает курс тактической медицины
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Недавно врач вернулся из зоны спецоперации, где проводил операции раненым бойцам.

Недавно врач вернулся из зоны спецоперации, где проводил операции раненым бойцам.

18 июня отмечается День медицинского работника. Большинство врачей проведут этот день на боевом посту, ведь у болезни нет ни выходных, ни праздников. Один из тех, кто помогает всем наждающимся, - Максим Лукашевич. Врач из кубанской столицы, который оперирует жителей по всему Краснодарскому краю. Все манипуляции проводит с филигранной точностью - за плечами многолетний опыт. Когда началась спецоперация, он не смог быть безучастным. Начал помогать коллегам, закупая лекарства и расходные материалы, которые быстро заканчивались в госпиталях. А с января 2023 года врач ездит на передовую, чтобы уже лично оказывать помощь раненым.

Вернулся к мирной работе

Последний раз с недельной «командировкой» в зоне спецоперации он был в апреле. После возвращения домой Максим немногословен “жив-здоров, это самое главное”. За этими словами кроется тяжелая работа врачей, которые оперируют раненых под постоянными обстрелами. Сам Максим ранее признавался, что проводил хирургические вмешательства почти круглосуточно. Помощь поступившим в госпиталь бойцам оказывали не просто быстро — молниеносно.

Максим признавался, что операции в госпитале проводил почти круглосуточно.

Максим признавался, что операции в госпитале проводил почти круглосуточно.

- Бывает, звонят - «к вам везут раненых». И в этот момент дорога каждая минута, - рассказывал Максим Лукашевич. - Важно очень быстро оценить характер и степень тяжести ранения, определить, кого в первую очередь везти в операционную.

Сейчас врач вернулся к повседневной мирной работе. Пациенты ждали, когда снова смогут попасть к нему на прием.

Опыт из зоны СВО

- Скоро запускаем проект вместе с фондом «Добро и Дело». На базе автошкол в Краснодаре буду преподавать курсы тактической медицины. Человек сможет оказывать самопомощь, взаимопомощь в боевых условиях: как правильно эвакуировать больного, как остановить кровотечение и как доставить его в госпиталь, - рассказывает хирург.

Сейчас Максим Лукашевич вернулся к повседневной мирной работе.

Сейчас Максим Лукашевич вернулся к повседневной мирной работе.

Кроме того, активно готовятся и учебные материалы для наглядности. Пособия получат все, кто придет на курс. При этом сам врач говорит, что дома долго не задержится.

- Пока работаю, но, думаю, что снова поеду на передовую уже в июле, - признается Максим.

КСТАТИ

Хирург собирает новую гумпомощь

Максим Лукашевич планирует очередную поездку на передовую. Собирается доставить гуманитарный груз для госпиталя.

- Как и прежде, нужны расходные материалы. Также мы начали собирать тактические аптечки второго эшелона - туда входят средства экстренной помощи и все необходимое для обработки легких ранений и остановки кровотечений, - уточняет Максим Лукашевич.

КОНКРЕТНО

1. Троакары для превральной пункции и лапароцентеза

2. Торакальные наборы

3. Шовный материал (викрил) 3.0, 4.0, 5.0

Это необходимо для формирования 1 аптечки второго эшелона, которая нужна каждому бойцу:

Перчатки 1 пара

Ножницы тактические 1 шт

Жгут эсмарха 2 шт

Маркер 1 шт

Турникет 1 шт

Дыхательная трубка 1 шт 50 мм

Салфетка спиртовая 3 шт

Салфетка для стимуляции дыхания с нашатырным спиртом 2 шт

Терафлю 1 шт

Нимесил 1 шт

Дотаверин 1 блистер

Пенталгин 1 блистер

Аскофен 1 блистер

Кетанов 1 блистер

Моксифлоксацин 1 упаковка

Бетадин 50 мл 1 шт

Цефтриаксон 2 грамма

Нефопам 5 шприц тюбиков

Лейкопластырь в рулоне 1 шт

Лейкопластырь бактерицидный 5 шт

Дексаметазон 5 ампул

Шприц 5 мл 2 шт

Одеяло изотермическое 1 шт

Гемофлекс (для остановки артериального венозного и капиллярного кровотечения) 1 шт

Пакет индивидуальный противохимический 1 шт

Ликозоль салфетка противоожоговое 1 шт

Окклюзионный пластырь вентилируемый 1 шт

Повязка пластырного типа с впитывающей подушечкой 1 шт

Повязка тампонада впитывающая 1 шт

Декомпрессионная игла 1 шт

Подсумок аптечный 1 шт

Если вы хотите помочь нашим ребятам, реквизиты прежние:

Карта Тинькофф — 5280413752183876

Карта Сбербанка — 4276300052596833

По номеру телефона: 8-918-665-82-72

ВАЖНО!

Идет запись на курс тактической медицины.

Занятия проводит врач с практическим опытом работы на передовой в госпиталях, координатор медицинского направления Фонда «Добро и Дело» Максим Лукашевич.

Продолжительность курса - 16 часов. После занятий выдается сертификат лицензионного образовательного учреждения.

Начало занятий - по мере комплектования группы.

Запись по телефону:

+7 (988) 245-99-77

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ