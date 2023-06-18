Вернувшийся из зоны СВО хирург: «Пока работаю, но в июле снова на передовую»

Недавно врач вернулся из зоны спецоперации, где проводил операции раненым бойцам.
18 июня отмечается День медицинского работника. Большинство врачей проведут этот день на боевом посту, ведь у болезни нет ни выходных, ни праздников. Один из тех, кто помогает всем наждающимся, - Максим Лукашевич. Врач из кубанской столицы, который оперирует жителей по всему Краснодарскому краю. Все манипуляции проводит с филигранной точностью - за плечами многолетний опыт. Когда началась спецоперация, он не смог быть безучастным. Начал помогать коллегам, закупая лекарства и расходные материалы, которые быстро заканчивались в госпиталях. А с января 2023 года врач ездит на передовую, чтобы уже лично оказывать помощь раненым.
Вернулся к мирной работе
Последний раз с недельной «командировкой» в зоне спецоперации он был в апреле. После возвращения домой Максим немногословен “жив-здоров, это самое главное”. За этими словами кроется тяжелая работа врачей, которые оперируют раненых под постоянными обстрелами. Сам Максим ранее признавался, что проводил хирургические вмешательства почти круглосуточно. Помощь поступившим в госпиталь бойцам оказывали не просто быстро — молниеносно.
Максим признавался, что операции в госпитале проводил почти круглосуточно.
- Бывает, звонят - «к вам везут раненых». И в этот момент дорога каждая минута, - рассказывал Максим Лукашевич. - Важно очень быстро оценить характер и степень тяжести ранения, определить, кого в первую очередь везти в операционную.
Сейчас врач вернулся к повседневной мирной работе. Пациенты ждали, когда снова смогут попасть к нему на прием.
Опыт из зоны СВО
- Скоро запускаем проект вместе с фондом «Добро и Дело». На базе автошкол в Краснодаре буду преподавать курсы тактической медицины. Человек сможет оказывать самопомощь, взаимопомощь в боевых условиях: как правильно эвакуировать больного, как остановить кровотечение и как доставить его в госпиталь, - рассказывает хирург.
Сейчас Максим Лукашевич вернулся к повседневной мирной работе.
Кроме того, активно готовятся и учебные материалы для наглядности. Пособия получат все, кто придет на курс. При этом сам врач говорит, что дома долго не задержится.
- Пока работаю, но, думаю, что снова поеду на передовую уже в июле, - признается Максим.
КСТАТИ
Хирург собирает новую гумпомощь
Максим Лукашевич планирует очередную поездку на передовую. Собирается доставить гуманитарный груз для госпиталя.
- Как и прежде, нужны расходные материалы. Также мы начали собирать тактические аптечки второго эшелона - туда входят средства экстренной помощи и все необходимое для обработки легких ранений и остановки кровотечений, - уточняет Максим Лукашевич.
КОНКРЕТНО
1. Троакары для превральной пункции и лапароцентеза
2. Торакальные наборы
3. Шовный материал (викрил) 3.0, 4.0, 5.0
Это необходимо для формирования 1 аптечки второго эшелона, которая нужна каждому бойцу:
Перчатки 1 пара
Ножницы тактические 1 шт
Жгут эсмарха 2 шт
Маркер 1 шт
Турникет 1 шт
Дыхательная трубка 1 шт 50 мм
Салфетка спиртовая 3 шт
Салфетка для стимуляции дыхания с нашатырным спиртом 2 шт
Терафлю 1 шт
Нимесил 1 шт
Дотаверин 1 блистер
Пенталгин 1 блистер
Аскофен 1 блистер
Кетанов 1 блистер
Моксифлоксацин 1 упаковка
Бетадин 50 мл 1 шт
Цефтриаксон 2 грамма
Нефопам 5 шприц тюбиков
Лейкопластырь в рулоне 1 шт
Лейкопластырь бактерицидный 5 шт
Дексаметазон 5 ампул
Шприц 5 мл 2 шт
Одеяло изотермическое 1 шт
Гемофлекс (для остановки артериального венозного и капиллярного кровотечения) 1 шт
Пакет индивидуальный противохимический 1 шт
Ликозоль салфетка противоожоговое 1 шт
Окклюзионный пластырь вентилируемый 1 шт
Повязка пластырного типа с впитывающей подушечкой 1 шт
Повязка тампонада впитывающая 1 шт
Декомпрессионная игла 1 шт
Подсумок аптечный 1 шт
Если вы хотите помочь нашим ребятам, реквизиты прежние:
Карта Тинькофф — 5280413752183876
Карта Сбербанка — 4276300052596833
По номеру телефона: 8-918-665-82-72
ВАЖНО!
Идет запись на курс тактической медицины.
Занятия проводит врач с практическим опытом работы на передовой в госпиталях, координатор медицинского направления Фонда «Добро и Дело» Максим Лукашевич.
Продолжительность курса - 16 часов. После занятий выдается сертификат лицензионного образовательного учреждения.
Начало занятий - по мере комплектования группы.
Запись по телефону:
+7 (988) 245-99-77