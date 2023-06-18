Вернувшийся из зоны СВО хирург: «Пока работаю, но в июле снова на передовую»

Недавно врач вернулся из зоны спецоперации, где проводил операции раненым бойцам.

18 июня отмечается День медицинского работника. Большинство врачей проведут этот день на боевом посту, ведь у болезни нет ни выходных, ни праздников. Один из тех, кто помогает всем наждающимся, - Максим Лукашевич. Врач из кубанской столицы, который оперирует жителей по всему Краснодарскому краю. Все манипуляции проводит с филигранной точностью - за плечами многолетний опыт. Когда началась спецоперация, он не смог быть безучастным. Начал помогать коллегам, закупая лекарства и расходные материалы, которые быстро заканчивались в госпиталях. А с января 2023 года врач ездит на передовую, чтобы уже лично оказывать помощь раненым.

Вернулся к мирной работе

Последний раз с недельной «командировкой» в зоне спецоперации он был в апреле. После возвращения домой Максим немногословен “жив-здоров, это самое главное”. За этими словами кроется тяжелая работа врачей, которые оперируют раненых под постоянными обстрелами. Сам Максим ранее признавался, что проводил хирургические вмешательства почти круглосуточно. Помощь поступившим в госпиталь бойцам оказывали не просто быстро — молниеносно.

Максим признавался, что операции в госпитале проводил почти круглосуточно.

- Бывает, звонят - «к вам везут раненых». И в этот момент дорога каждая минута, - рассказывал Максим Лукашевич. - Важно очень быстро оценить характер и степень тяжести ранения, определить, кого в первую очередь везти в операционную.

Сейчас врач вернулся к повседневной мирной работе. Пациенты ждали, когда снова смогут попасть к нему на прием.

Опыт из зоны СВО

- Скоро запускаем проект вместе с фондом «Добро и Дело». На базе автошкол в Краснодаре буду преподавать курсы тактической медицины. Человек сможет оказывать самопомощь, взаимопомощь в боевых условиях: как правильно эвакуировать больного, как остановить кровотечение и как доставить его в госпиталь, - рассказывает хирург.

Сейчас Максим Лукашевич вернулся к повседневной мирной работе.

Кроме того, активно готовятся и учебные материалы для наглядности. Пособия получат все, кто придет на курс. При этом сам врач говорит, что дома долго не задержится.

- Пока работаю, но, думаю, что снова поеду на передовую уже в июле, - признается Максим.

КСТАТИ

Хирург собирает новую гумпомощь

Максим Лукашевич планирует очередную поездку на передовую. Собирается доставить гуманитарный груз для госпиталя.

- Как и прежде, нужны расходные материалы. Также мы начали собирать тактические аптечки второго эшелона - туда входят средства экстренной помощи и все необходимое для обработки легких ранений и остановки кровотечений, - уточняет Максим Лукашевич.

КОНКРЕТНО

1. Троакары для превральной пункции и лапароцентеза

2. Торакальные наборы

3. Шовный материал (викрил) 3.0, 4.0, 5.0

Это необходимо для формирования 1 аптечки второго эшелона, которая нужна каждому бойцу:

Перчатки 1 пара

Ножницы тактические 1 шт

Жгут эсмарха 2 шт

Маркер 1 шт

Турникет 1 шт

Дыхательная трубка 1 шт 50 мм

Салфетка спиртовая 3 шт

Салфетка для стимуляции дыхания с нашатырным спиртом 2 шт

Терафлю 1 шт

Нимесил 1 шт

Дотаверин 1 блистер

Пенталгин 1 блистер

Аскофен 1 блистер

Кетанов 1 блистер

Моксифлоксацин 1 упаковка

Бетадин 50 мл 1 шт

Цефтриаксон 2 грамма

Нефопам 5 шприц тюбиков

Лейкопластырь в рулоне 1 шт

Лейкопластырь бактерицидный 5 шт

Дексаметазон 5 ампул

Шприц 5 мл 2 шт

Одеяло изотермическое 1 шт

Гемофлекс (для остановки артериального венозного и капиллярного кровотечения) 1 шт

Пакет индивидуальный противохимический 1 шт

Ликозоль салфетка противоожоговое 1 шт

Окклюзионный пластырь вентилируемый 1 шт

Повязка пластырного типа с впитывающей подушечкой 1 шт

Повязка тампонада впитывающая 1 шт

Декомпрессионная игла 1 шт

Подсумок аптечный 1 шт

Если вы хотите помочь нашим ребятам, реквизиты прежние:

Карта Тинькофф — 5280413752183876

Карта Сбербанка — 4276300052596833

По номеру телефона: 8-918-665-82-72

ВАЖНО!

Идет запись на курс тактической медицины.

Занятия проводит врач с практическим опытом работы на передовой в госпиталях, координатор медицинского направления Фонда «Добро и Дело» Максим Лукашевич.

Продолжительность курса - 16 часов. После занятий выдается сертификат лицензионного образовательного учреждения.

Начало занятий - по мере комплектования группы.

Запись по телефону:

+7 (988) 245-99-77