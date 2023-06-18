Малолетнюю мучительницу щенка нашла полиция на Кубани

Щенка спасли. Фото: скриншот видео

В Краснодарском крае зоозащитники забили тревогу после опубликования жестокого видео. На кадрах видно, как подросток нещадно швыряет о пол маленькую собаку. Девочка затем выкладывала ролики в сеть.

Одна из неравнодушных нашла собаку и забрала себе.

- Мы проверили щенка на наличие гематом, ушибов, переломов. Все в порядке. Он просто сильно испуган, - рассказывает Анна.

Однако после резонанса в сети на видеоролики девочки обратили внимание правоохранители.

- В ходе проводимой проверки сотрудники полиции ОМВД России по Северскому району установили место жительства и личность ребенка, который на видео жестоко обращался с щенком. По месту проживания и обучения ребенок характеризуется положительно. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о постановке девочки на учет в органы ПДН, - сообщили в пресс-службе ГУВД по Краснодарскому краю.

Пользователи сети предположили, что ребенок изображал жестокость на камеру, дабы собрать значительное число просмотров.