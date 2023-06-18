«Да это Летучие голландцы!» Необычное оптическое явление превратило корабли в Черном море в призраки

Фата моргану наблюдали в Туапсе Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

18 июня на побережье Черного моря выдалось ясным и даже жарким. Это, пожалуй, был самый стабильный летний день для Туапсе. Но природа все равно удивила туристов и местных жителей.

- Знаете, как Летучий голландец выглядел?! Вот такое ощущение, что так же, - передают из уст в уста они картину, которую явил морской горизонт.

В порту Туапсе кораблей грузовых и прогулочных обычно великое множество. Много было их и в этот раз. Но все они будто висели в воздухе, а не качались на волнах.

- Это оптическое явление называется фата-моргана. Одно из редчайших явлений. Действительно, легенду Летучего голландца - корабля-призрака - объясняют как раз таким, - говорит физик Олег Несун.

Он объяснил, что фата-моргана возникает, когда в нижних слоях атмосферы из-за разности температур образуется несколько слоев различной плотности. Они создают эффект зеркала.

Напомним, весной такое явление уже наблюдали жители Ейска на Азовском море.

К слову, начало лета в Краснодарском крае впервые за много лет метеонаблюдений признали самым холодным. Именно эта разница температур может рождать обман зрения.