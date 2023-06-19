СК возбудил уголовное дело после опрокидывания батута вместе с ребенком на Кубани

СК начал проверку после громкого ЧП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет возбудил уголовное дело после травмирования ребенка на батутах в Динском районе Кубани. ЧП произошло 18 июня на базе отдыха «Андреевский парк». Несколько семей проводили здесь свой выходной. Детишки резвились на местных аттракционах, а родители присматривали за ними. Все шло хороша, пока внезапно не налетела гроза со шквалистым ветром. Тогда чуть не произошла трагедия.

Батуты начали переворачиваться и лететь прямо на людей. В одном из них был и ребенок. По словам очевидцев, мальчик полетел с самой верхотуры. Ребенок запутался в сооружении, рабочие начали сдувать батут прямо под ливнем. На место ЧП сразу же вызвали медиков. Врачи осмотрели ребенка и сообщили о случившемся правоохранителям.

«В результате чего мальчик получил телесные повреждения, потребовавшие срочной госпитализации. По имеющейся информации, в настоящее время угрозы жизни и здоровью мальчика не имеется», - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Глава регионального ведомства Андрей Маслов поручил возбудить уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователям предстоит разобраться в причинах и условиях произошедшего, а кроме этого установить работников, кто был ответственным за техническое состояние аттракционов. Ход расследования уголовное дела контролирует Андрей Маслов.

Ранее сообщалось, что прокуратура также начала проверку после ЧП.

«Во время непогоды 18 июня в парке перевернулся батут, пострадал ребенок», - сообщили "КП"-Кубань" в ведомстве. - «В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований действующего законодательства, в случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования».