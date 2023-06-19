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Общество19 июня 2023 7:26

Боец из зоны СВО Николай Павлов: «Сейчас у меня вообще сомнений нет»

Военнослужащий в эфире радио расскажет о службе в зоне спецоперации
Источник:kp.ru
Программа выходит с понедельника по среду

Программа выходит с понедельника по среду

Мы продолжаем цикл интервью «СлоВами Очевидца» с краснодарцем Николаем Павловым. Он приехал в короткий отпуск из зоны СВО, где несет службу по контракту. В январе Николай пошел добровольцем, а решение это было принято после того, как целый год Павлов возил гуманитарную помощь из Краснодара в ЛДНР.

Что чувствуют бойцы там и какие чувства испытывает вернувшийся доброволец здесь, в родном городе? Продолжит ли Павлов службу? Обо всем он честно рассказывает в программе «СлоВами Очевидца» на Радио «Комсомольская правда» (в Краснодаре 91.0 ФМ). Не пропустите: первый выпуск уже 19 июня в 18 часов. Продолжение по будням: в понедельник, вторник и среду в это же время.

Общество: ВОПРОС ДНЯ