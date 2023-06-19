Прогноз погоды в Краснодаре на июль 2023: африканская жара надвигается на Кубань

Месяц будет жарким Фото: Олег УМАРОВ

Июнь на Кубани выдался прохладным. Средняя температура воздуха в Краснодаре не превышала 28-30 градусов. Это одни из самых низких показателей в городе за несколько лет.

При этом ночью столбики термометров опускались до 12-14 градусов. Все из-за дождей. Залповые ливни заряжали в мегаполисе каждые 2-3 дня. Синоптики объясняли это циклоном, из-за которого под воду уходили целые улицы.

Но прогноз погоды в июле в Краснодаре обещает африканскую жару. Она установится в городе во второй половине месяца. Тогда средняя температура воздуха перевалит за 30 градусов.

- Ожидается, что на солнце значения будут достигать 40-45, – говорят синоптики.

Также прогноз погоды в июле в Краснодаре обещает малое количество осадков. Ожидается, что залповые ливни продлятся не больше 5-7 дней за месяц.

- Они придутся на первую половину июля, – заключают метеорологи.

А жара выпадет на вторую половину. Самыми теплыми днями в месяце станут 29-е и 30-е июля. Тогда воздух прогреется до плюс 39 градусов в тени. Синоптики не исключают, что эти показатели будут рекордными за все лето.