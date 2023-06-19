Прогноз погоды в Сочи на июль 2023: залповые ливни и резкое похолодание обрушатся на курорт

Курорт ждет вторая проверка на прочность Фото: Олег УМАРОВ

Это лето жители и гости Сочи запомнят надолго. Первую проверку на прочность курорт прошел в июне. Тогда на город обрушились залповые ливни. Из-за природной стихии под воду ушли улицы и дома.

Вторая порция непогоды ожидается в начале июля. Первые ливни зарядят на курорте уже 5 числа.

- С перерывами на день они продлятся до 11 июля, – говорят синоптики.

Вместе с сильными дождями на курорт придет резкое похолодание. Средняя температура воздуха опустится до плюс 23 градусов. Эта отметка станет самой низкой в городе за месяц.

Прогноз погоды в Сочи на июль 2023 обещает потепление во второй половине месяца. Тогда средняя температура воздуха увеличится на 20%.

- Ожидаем, что столбики термометров не будут опускаться ниже плюс 28 градусов днем и 22 – ночью, – заключают метеорологи.

Самые жаркие дни придутся на конец июля. Так, 27 и 28 июля воздух на курорте прогреется до плюс 35. Не исключено, что эти показатели останутся рекордными за все лето.

А завершится месяц в Сочи дождями. Залповые ливни зарядят на курорте 29 июля и продлятся три дня – до 31-го. Из-за них столбики термометров сбросят от четырех до шести градусов. А средняя температура составит от плюс 29 до 30.