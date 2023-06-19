ФК «Краснодар» принес Сергею Галицкому почти 100 млн рублей за неделю. Узнали, как так получилось

Сергей Галицкий, фото пресс-службы ФК Краснодар

Сергей Галицкий никогда не скрывал, что футбольный клуб «Краснодар» – его хобби. Вывести его на самоокупаемость практически невозможно. Хотя бизнесмен собирался. В 2021 году он анонсировал создание фонда.

По задумке, компания занималась бы продажей акции. А прибыль уходила бы на счета команды. Удалось ли Сергею Галицкому реализовать идею, неизвестно. Больше он об этом не говорил.

При этом бюджет первой команды сократился уже на миллиард – с 5,5 до 4,5. Об этом заявил коммерческий директор клуба Арам Фундукян. Он объяснил урезанием финансирования отъездом легионеров. Они были самыми высокооплачиваемыми футболистами «быков».

Сейчас «Краснодар» зарабатывает на трансферах. Только этим летом черно-зеленые выручили почти 100 млн рублей. Об этом сообщил портал Трансфермаркт.

При этом «быки» попрощались с двумя воспитанникам. Так, в «Сочи» уехал Вячеслав Литвинов, а в «Факел» из Воронежа – Вячеслав Якимов. Первый принес родному клубу 1 млн евро (или 91 млн рублей), второй – 50 тысяч (или 4,6 млн).

Не исключено, что на самом деле «Краснодар» выручил большие деньги. Официальные цифры ни «быки», ни клубы, которые купили игроков, не называют.

Отметим, что Трансфермаркт приводит рыночную стоимость футболистов.