Подбили беспилотник, задержали диверсантов. Боец из Краснодарского края рассказал о службе в зоне СВО

Боец из Краснодарского края (слева) стал командиром подразделения. Фото: личный архив героя

Никита С. из Тимашевского района Кубани – боец с мощной военной выправкой. И это не случайно, срочку парень проходил в спецназе. Когда вернулся домой после армии, пошел помогать отцу на СТО. Но в ряды военнослужащих пришлось вернуться вновь после объявления частичной мобилизации.

- Воспринял эту новость спокойно, с боевым настроем, - вспоминает Никита. – Это нужно для страны, для всех нас – защищать Родину.

Никиту отправили на запорожское направление. Там он и служит уже 9 месяцев. За это время боец вырос до командира подразделения. Быт у солдат и офицеров налажен, а рядом бок о бок работают земляки. Это поддерживает в трудную минуту.

- Ребята у нас со всего края есть. Работаем, задерживаем диверсантов. Вот недавно сбил беспилотник противника мобилизованный из Калининского района, радовались, как дети, ведь это значит, что у нас будет меньше потерь, - говорит Никита.

Сейчас парень находится в отпуске, набирается сил. Но даже во время отдыха не забывает о физической подготовке. Недавно он тренировался вместе с человеком, скрывающимся под ником Терминатор. Он открыл в Новороссийске бесплатные курсы молодого бойца и предлагает желающим пройти подготовку к СВО в максимально приближенных условиях.

- Пока я на родине, тоже хочу организовать подобную тренировку для всех желающих. Например, на стадионе в Тимашевске. Это будет полезно для студентов, для тех, кто еще только собирается на СВО, - считает 25-летний боец.