Легендарную «Волгу», сделанную из нового «Мерседеса», продают на Кубани за 11 млн рублей

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ГАЗ-21, или просто "Волга", – самая популярная советская машина. Она создавала на Горьковском автомобильном заводе всего 14 лет – с 1956 по 1970-й год. За это время с конвейера выехали тысячи машин.

Позже завод выпускал новые версии легендарной машины, а в Китае даже создали аналог – «Дунфан Хун». Но он так и не стал популярным, как оригинал.

Найти оригинальные "Волги" сейчас практически нереально. Они либо продаются в разобранном виде, либо прошли реставрацию. Но житель Анапы пошел еще дальше. Он создал копию автомобиля на базе немецкого седана. Для этого взял премиум-авто – Mercedes W220 long.

Вся работа заняла у мужчины около года. Он взялся за авто в 2021-м, закончил – в 2022-м. И даже зарегистрировал автомобиль – как самодельное транспортное средство.

- Большинство узлов и агрегатов заменены, – написал владелец в объявлении. – Пробег автомобиля верный, автомобиль после капитального ремонта.

Если верить спидометру, то машина прошла всего тысячу километров. И стала звездой. По словам автора, она не оставалась незамеченной нигде: ни на трассе, ни на улицах курорта.

- «Волга» дарит огромное количество удовольствия от вождения, при этом оставаясь отличным и удобным авто на каждый день, – заключил автор объявления.

Расстаться с ласточкой владелец готов всего за 11 млн рублей. Но покупателя пока не нашел. Хотя объявление уже посмотрели более полумиллиона человек.