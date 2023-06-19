Дороги превратились в реки. Ливни обрушились на побережье Черного моря

Фото: Вячеслав Ревун
В небе над Черноморским побережьем в Краснодарском крае разразилась гроза. Ливни накрыли Анапу, Новороссийск и ближайшие к ним населенные пункты.
Местные жители публикуют в соцсетях видео, как дождевые потоки побежали по улицам городов, дороги превратились в реки.
- Дождь настолько сильный, что ливневки не справляются. Еще одна проблема - отключение электричества, бригада уже выехала на устранение аварии, - сообщают жители Абрау-Дюрсо.
Перед ливнем в небе Новороссийска появились 3D облака, где можно разглядеть силуэт женщины. Синоптики объяснили, что явление напрямую связано с непогодой.
- Зачастую такие облака появляются перед грозой. Они богаты сложными формами, в которых наше воображение узнает различные образы, например силуэты людей, - прокомментировали в краевом гидрометцентре.
Кроме этого, как из ведра льет и в горах Сочи. Там временно из-за непогоды закрыли туристические объекты.
Штормовое предупреждение в Краснодарском крае действует до конца дня 19 июня. Синоптики сообщали, что местами в южной половине региона ожидаются сильные дожди.
После последнего удара стихии в восточной части Кубани подтопленными остаются 60 дворов.
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