Синоптики огорошили прогнозом погоды на остаток июня в Краснодарском крае

Погода не наладится

В Краснодарском крае лето привычное никак не наступит.

Вместо палящего зноя регион заливают дожди. Синоптики обещают,что вот-вот аномалии прекратятся и наступит жара.

А потом продлевают и продлевают штормовое предупреждение, обещая новые погодные сумасбродства - грозы с градом и внезапным ураганом.

- Дожди, которые будут лить в регионе до середины следующей недели, воздух не остудят - ожидается жара, - сообщает краснодарский Гидрометцентр.

К счастью, несмотря на запредельную влажность температура воздуха действительно повысится от +25 до +30 градусов. Но бдительность терять экстренные службы не советуют. Любые внезапные перемены погоды опасны.

Напомним, в Краснодарском крае днем 18 июня едва не случилась трагедия. В Динском районе несколько семей отдыхали в Андреевском парке. Пока не налетел внезапный ураган с грозой. Батут, на котором резвились дети, подлетел и перевернулся. Одного из мальчиков, сидевшего наверху, так ударило о землю, что он сломал бедро. Следователи возбудили уголовное дело.