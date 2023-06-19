Последствия непогоды в Анапе 19 июня 2023 года: на дорогах машины тонут в воде

В Анапе из-за дождя затопило улицы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Анапе 19 июня из-за сильного дождя дороги превратились в реки. Он застал врасплох отдыхающих, которые еще утром лежали на пляже под знойным кубанским солнцем и купались в теплом море.

Первым предвестником бури стал сильный гром. Раскаты слышали не только в Анапе, но и в ее окрестностях. Потом ливануло.

- Дождь настолько сильный, что ливневки не справляются. По дорогам бегут бурные потоки, - рассказали в соцсетях местные жители.

Отдыхающие, которые надеялись, что непогода все же обойдет курорт стороной и решили не возвращаться в гостиницы, были вынуждены прятаться от дождя под зонтиками на пляже, под крышами магазинах и в различных кафе. К счастью, ливень не затопил город слишком сильно.

- Несмотря на непрекращающийся дождь, на Паралии в Витязево нет затоплений. Народ снует туда-сюда Идет бойкая торговля, но при этом начались пробки, - поделились в соцсетях местные жители.

При этом, радоваться завершению стихии еще рано. Синоптики обещают, что 20 июня в южной половине Краснодарского края пройдут сильные дожди.

- Ветер поднимется до 4 — 9 метров в секунду. При грозе порывы достигнут 12 — 14 метров в секунду. На участке Анапа — Геленджик порывы составят 15 — 20 метров в секунду, - сообщили в ЦГМС Краснодара.

Уточняется, что ночью и утром в крае возможен туман. Температура воздуха на Черноморском побережье ночью опустится до +17…22 градусов, днем до +26…31 градусов.

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