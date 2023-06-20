Тарифы ЖКХ с 1 июля 2023 в Краснодаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Какие будут действовать тарифы ЖКХ с 1 июля 2023 в Краснодаре - это один из самых частых вопросов жителей города. Большинство людей привыкло, что именно летом традиционно происходило подорожание коммуналки. Но «КП» - Кубань» спешит напомнить - еще год мы живем по прежним тарифам!

Тарифы ЖКХ с 1 июля 2023 в Краснодаре: как изменятся, что подорожает, сколько будут стоить свет, вода, тепло и мусор

1 декабря 2022-го расценки повысили внепланово. Как объясняли в Минэкономразвития, изменение тарифов - вынужденное, поскольку важно было не допустить ухудшения состояния инфраструктуры ЖКХ. Но благодаря такому решению тарифы на услуги ЖКХ еще год повышать не будут.

- Следующее изменение тарифов произойдет только 1 июля 2024 года, - сообщали в Минэкономразвития.

Публикуем информацию о том, какие будут действовать тарифы ЖКХ с 1 июля 2023 в Краснодаре.

КОНКРЕТНО

ХОЛОДНАЯ ВОДА И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Тарифы на воду для потребителей ООО «Краснодар Водоканал» не изменятся. Цена составляет 41,46 рубля за один кубометр. А за водоотведение - 30,14 рубля.

ГАЗ

Розничная цена на природный газ для жителей Краснодара осталась прежней - 6,47 рубля.

МУСОР

За обращение с ТКО платим также. Стоимость услуги за кубометр - 434,60 рубля. Таким образом, собственникам квартир в многоэтажных домах услуга обходится в 115,89 рубля, а проживающим в ИЖС – в 141,25 рубля.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Сколько платим за свет. Фото: Рустам Нарходжаев

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ

Тариф на тепловую энергию, которую используют для отопления и горячего водоснабжения в домах, не изменится. Те, кого обслуживает «Краснодартеплоэнерго», за 1 гигакалорию платят 2330,29 рубля.

Если же в платежке указан поставщик - АО «Краснодартеплосеть», то услуга стоит 2046,18 рубля за гигакалорию.

*Тарифы ЖКХ указаны на основе данных крупных поставщиков услуг.