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Происшествия19 июня 2023 21:22

Жителя Краснодара осудили на пять лет за международное письмо с кокаином

Конверт с наркотиками почтальоны обнаружили во время приемки международной корреспонденции
Евгения ХАЛИКОВА
"Привет" из Голландии обнаружили почтальоны.

"Привет" из Голландии обнаружили почтальоны.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Краснодаре вынесли приговор мужчине, который наладил почтовый наркотрафик. Советский районный суд признал 36-летнего мужчину виновным в контрабанде наркотических средств и психотропных веществ в значительном размере.

- В ходе оперативно-розыскного мероприятия, проведенного сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, в отделении «Почты России» было обнаружен простое международное отправление из Нидерландов. Внутри конверта находились полимерные пакеты с неизвестным веществом, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Эксперты провели необходимые экспертизы и установили в прозрачных пакетиках находился кокаин, массой 0,50 гр, а также психотропное вещество массой 2 гр. Оперативники изготовили муляжи, запечатали в «нехорошее» письмо и отправили адресату.

- В рамках оперативного эксперимента письмо поместили в почтовый ящик адресата. Затем гражданин получил заказанное им ранее простое международное отправление с муляжом наркотического средства и психотропного вещества, - дополнили в краевой прокуратуре.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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