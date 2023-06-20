Жителя Краснодара осудили на пять лет за международное письмо с кокаином

"Привет" из Голландии обнаружили почтальоны. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Краснодаре вынесли приговор мужчине, который наладил почтовый наркотрафик. Советский районный суд признал 36-летнего мужчину виновным в контрабанде наркотических средств и психотропных веществ в значительном размере.

- В ходе оперативно-розыскного мероприятия, проведенного сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, в отделении «Почты России» было обнаружен простое международное отправление из Нидерландов. Внутри конверта находились полимерные пакеты с неизвестным веществом, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Эксперты провели необходимые экспертизы и установили в прозрачных пакетиках находился кокаин, массой 0,50 гр, а также психотропное вещество массой 2 гр. Оперативники изготовили муляжи, запечатали в «нехорошее» письмо и отправили адресату.

- В рамках оперативного эксперимента письмо поместили в почтовый ящик адресата. Затем гражданин получил заказанное им ранее простое международное отправление с муляжом наркотического средства и психотропного вещества, - дополнили в краевой прокуратуре.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.