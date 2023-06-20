Джазмен-виртуоз и талантливый руководитель. Генеральный директор КТО «Премьера» Алексей Львов-Белов празднует юбилей

Юбиляр принимает поздравления. Фото: КТО "Премьера"

Гендиректор и художественный руководитель КТО «Премьера» Алексей Львов-Белов 20 июня празднует свой юбилей. Заслуженный работник культуры России родился в Пензе в 1963 году. Уже в подростковом возрасте начал проявлять интерес к музыке. Алексей Александрович окончил Музыкальное училище эстрадного и джазового искусства РАМ им. Гнесиных по специальности «Классическая и джазовая гитара».

В Пензе он основал Ассоциацию гитаристов, регулярно организовывал мастер-классы, музыкальные фестивали и конкурсы. Более 20 лет Алексей Львов-Белов отдал преподавательской работе. Он возглавлял эстрадный отдел в Пензенском училище культуры и искусств. Одновременно с этим создавал различные музыкальные проекты и активно гастролировал по городам России, был участником международных джазовых фестивалей в Польше и Беларуси. В 2002 году выступал в Концертном зале имени П. И. Чайковского Московской филармонии в джазовом дуэте в рамках абонемента В. Фейертага «В мире джаза».

В 2003 году был награжден дипломом лауреата премии Губернатора Пензенской области за достижения в литературе, журналистике, профессиональном и художественном творчестве.

В апреле 2007 года Алексеем Александровичем был создан ансамбль «Джаз-Круиз». В следующем году ансамбль пригласили в штат Пензенской областной филармонии. В 2009 году Алексей Александрович стал ее художественным руководителем, а через год – директором. Тогда ему было присвоено почетное звание Заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Алексей Львов-Белов выступал организатором знаковых культурных проектов, среди которых Международный фестиваль джазовой музыки Jazz May Penza, Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Сурская застава», совместный оперный проект Пензенской областной филармонии и Московского государственного академического камерного музыкального театра им. Б.А. Покровского. Как музыкант выступал на одной сцене с мэтрами джаза - Ричи Коулом, Майклом Лингтоном, Стивом Турре, Розарио Джулиани, Камиллой Турман и другими.

В 2014 году Алексей Львов-Белов был приглашен на работу в Краснодарское творческое объединение «Премьера» им. Л.Г. Гатова на должность директора Музыкального театра. За время работы директором театра Алексей Львов-Белов организовал Фестиваль оперного искусства и Международный фестиваль молодых оперных певцов «Опера без границ», гала-концерт Музыкального фестиваля имени Ирины Архиповой, Международный джазовый фестиваль GG Jazz.

- В октябре 2015 года Алексей Александрович был назначен на должность художественного руководителя Музыкального театра. В этот период с его подачи Творческое объединение «Премьера» вступило в Ассоциацию музыкальных театров России, - рассказали в пресс-службе учреждения культуры. - Он способствовал участию молодежных коллективов в проектах организации: детский день «Поколение NEXT» в рамках V фестиваля GG Jazz, танцевальное шоу молодежных хореографических коллективов Краснодарского края «ТЕСТ-ДРАЙВ» в рамках V Международного фестиваля современной хореографии. Регулярно представлял творческое объединение на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. В это время начал изучать маркетинг, занялся продвижением и повышением посещаемости театра.

В апреле 2016 года создал и возглавил маркетинговый отдел. Благодаря Алексею Александровичу в «Премьере» им. Гатова была введена система абонементов, создан новый сайт, были модернизированы социальные сети, поменялась билетная система, регулярно стали проводиться обучающие семинары для работников и зрителей.

В сентябре 2020 года Алексей Львов-Белов стал генеральным директором и художественным руководителем учреждения Творческим объединением «Премьера» им. Л.Г. Гатова. За годы работы показал себя как опытный управленец с обширными связями на региональном и федеральном уровнях.