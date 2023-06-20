Тренер для морских котиков и дегустатор пива. Каких еще необычных специалистов ищут на юге России в июне

А работа зоопсихолога идет на пользу и самим специалистам

Эксперты провели исследование и выбрали самые необычные вакансии июня на юге России и в целом по стране.

В Краснодаре, например, ищут тренера морских котиков. Будущему сотруднику обещают бесплатное обучение, а заниматься он будет наблюдением, кормлением и уходом за морскими млекопитающими, также запланированы тренировки и показательные выступления.

Также в кубанской столице открыта позиция дрессировщика собак, среди требований стрессоустойчивость, активность и пунктуальность.

А вот в Ростове-на-Дону очень нужен заведению дегустатора пива. Причем не просто пробовать напиток, за это еще и деньги платить будут. В обязанности входит выявлять плюсы и минусы пенного. Зарплату обещают 50 тысяч рублей.

Котоняня и зоопсихолог требуются в Москве. Специалисту нужно консультировать владельцев животных по поводу фобий и компульсивных расстройств у питомцев, по девиантному поведению, а также по раннему развитию щенков и котят.

Баба-яга нужна сказочной деревне семейного отдыха в Свердловской области. В обязанности входят полеты на метле и ступе, умение крутить избушку на курьих ножках, а также проводить театрализованные постановки во время фестивалей.

В Екатеринбурге просят научить нейросети русскому языку и литературе. Хорошую зарплату обещают специалисту, который сможет помочь искусственному интеллекту человека отвечать на вопросы из самых разных предметных областей.

Вакансия актера озвучки робота открыта в Санкт-Петербурге. Компания ищет сотрудника, который имеет глубокий, насыщенный и низкий тембр голоса, а также знает, как с помощью голоса производить впечатление с первого раза.

Также среди редких и необычных вакансий июня можно отметить истопника (тот, кто занимается топкой печей. - Авт.), продавца хорошего настроения, фею чистоты, ловца кур и воспитателя поросят.