Военнослужащий из Краснодарского края призвал неверующих приехать с гуманитарной миссией в зону СВО

Программа выходит с понедельника по среду

Мы продолжаем цикл интервью «СлоВами Очевидца» с краснодарцем Николаем Павловым. Он приехал в короткий отпуск из зоны СВО, где несет службу по контракту. В январе Николай пошел добровольцем, а решение это было принято после того, как целый год Павлов возил гуманитарную помощь из Краснодара в ЛДНР.

- 31 мая по нам прилетели три ракеты. Все три не попали. Это были «Хаймарсы», следователи отработали. Если бы хоть одна попала в объект, погибших было бы десятки. Почему не попали: либо были неточные ракеты, либо – наш РЭП давит на спутники, и происходит подмена координат, - рассказал в нашей программе очевидец.

Что чувствуют бойцы в зоне спецоперации и какие чувства испытывает вернувшийся доброволец здесь, в родном городе? Продолжит ли Павлов службу? Обо всем он честно рассказывает в программе «СлоВами Очевидца» на Радио «Комсомольская правда» (в Краснодаре 91.0 ФМ). Не пропустите: первый выпуск уже сегодня в 18 часов. Продолжение по будням: в понедельник, вторник и среду в это же время. Подкасты слушайте на сайте: radiokp.ru