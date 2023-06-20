Малолетних живодеров тоже кто-то мучил. Психолог на Кубани рассказала о причинах детской жестокости

В поведении детей признаки серьезных проблем Фото: Евгения ГУСЕВА

В Краснодарском крае участились случаи детской жестокости по отношению к животным. В Армавире 12-летний школьник устроил бойню на соседнем подворье. Мальчишка взял палку и до смерти истязал всех животных - семь кроликов и 17 уток. А в Северском районе девочка-подросток записывала на видео и отправляла в сеть свои издевательства над щенком. Она швыряла его о пол и лупила.

С обоими уже работают психологи. Специалисты делают выводы о причинах такой ярости у детей.

- Случаев детской агрессии немало, и их количество растет ежегодно. Причин этому также немало, но основная - это вытеснение детских игр, занятий спортом, чтения книг соцсетями. В интернете нет правил, нет ограничений. И это гигантский поток информации, включая негативную. Она вытесняет собой эмоции. Делает действия механическими, - рассказала "Ъ-Кубань" краснодарский психотерапевт Анна Бондаренко.

Она говорит о том, что авторитет родителей и педагогов находится сейчас на рекордно низком уровне.

- Лидерами мнений сейчас являются блогеры, которые идут на самые асоциальные поступки, чтобы набрать количество просмотров и подписчиков, - убеждена специалист. - Механизм соцсетей так устроен, что шоковый контент привлекает больше внимания. А критическое мышление, вернее его отсутствие у детей, не дает возможности разделять потребляемую информацию.

Но не всегда проявление агрессии у детей - это бесконтрольное пользование гаджетами. Часто, говорит психотерапевт, причина кроется в жестоком обращении в семье и даже психическом заболевании.

- Тот, кому причиняют боль, хочет выместить ее на ком-то, - делает вывод врач.

Для того чтобы это подтвердить, нужно проанализировать обстановку в каждой из таких семей, считает специалист.

К слову, девочку-мучительницу щенка уже поставили на учет в ПДН.